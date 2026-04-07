İkinci yarıda Juan'ın kafasıyla farkı bire indirdi ancak Mario Lemina duran toptan yine ağları sarsan isim oldu ve son sözü söyleyerek skoru 3-1 olarak tayin etti.

İkinci yarıda Juan'ın kafasıyla farkı bire indirdi ancak Mario Lemina duran toptan yine ağları sarsan isim oldu ve son sözü söyleyerek skoru 3-1 olarak tayin etti.

Okan Buruk ve öğrencileri, zorlu randevudan 3 puanla ayrılarak puan farkını 4'te tutmayı başardı. 29. haftada Kocaelispor'u ağırlayacak.

İzmir temsilcisi ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sol kanattan Sane'nin kullandığı serbest vuruşta kale önünde Barış Alper'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1



19. dakikada sol kanatta ceza alanı yan çizgisinden içeri sokulan İlkay, son çizgiden sol ayağıyla ortasını yaptı. Allan'a da çarpıp kaleye yönelen top, Lis'in üzerinden filelerle buluştu. 0-2



31. dakikada Sane'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Sallai, penaltı noktası üzerinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top, Lis'in solundan yandan dışarı çıktı.



40. dakikada Uğurcan'ın kullandığı kale vuruşunda uzun gönderilen topu rakip ceza alanı önünde kontrol eden Sallai, ceza sahasına girerek sağ alt köşeye sert vurdu. Kaleci Lis'in son anda meşin yuvarlağı çeldi.

50'nci dakikada farkı bire indiren Göztepe umutlandı. Miroshi'nin soldan ortasını ceza sahasında Juan iyi yükselip kafayla filelere gönderdi: 1-2.

56'ncı dakikada ev sahibi bir kez daha gole yaklaştı. Miroshi'nin ortasına Cherni'nin kafa şutunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

75'inci dakikada Galatasaray farkı yeniden ikiye çıkardı. Sara'nın sağdan kullandığı kornerde ceza alanında Lemina kafayla kaleci Lis'i avladı: 1-3.

BURUK'TAN DEV ROTASYON

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren 27. hafta erteleme maçında Galatasaray, Göztepe deplasmanına önemli eksiklerle çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Victor Osimhen ile kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı kadroda yer almadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen hafta 2-1 kaybedilen Trabzonspor maçının ilk 11'inde 6 değişikliğe gitti. Cezalı Abdülkerim'in yerine Boey görev alırken, Trabzonspor karşılaşmasında sağ bekte oynayan Singo bu kez stopere çekildi. Sol bekte Jacobs'un yerine Eren'e forma veren Buruk, orta sahada Torreira'nın yerine İlkay Gündoğan'ı tercih etti. Yunus Akgün, Noa Lang ve Mauro Icardi'yi yedek başlatan deneyimli teknik adam, cezası sona eren Leroy Sane ile Asprilla ve Sallai'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

BARIŞ ALPER KAPTAN ÇIKTI

Okan Buruk, Osimhen'in sakatlığı sonrası santrfor bölgesinde bu kez Barış Alper Yılmaz'a görev verdi. Son haftalarda performansı tartışılan Mauro Icardi'nin yerine ileri uçta tercih edilen Barış Alper, Abdülkerim ve Icardi'nin yokluğunda takımını sahaya kaptan olarak çıkardı. Galatasaray'da İlkay Gündoğan 5 maç aranın ardından ilk 11'e dönerken, ara transfer döneminde kadroya katılan Asprilla ise ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

GÖZTEPE'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Ev sahibi Göztepe'de sakatlıkları bulunan Furkan Bayır ve İsmail Köybaşı ile cezalı Bokele, kadroda yer alamadı. Teknik direktör Stanimir Stoilov, geçen hafta kazanılan Gençlerbirliği maçının kadrosunda biri zorunlu olmak üzere 3 değişiklik yaptı. Bokele'nin yerine Taha'ya görev veren Stoilov, Antunes'in yerine Efkan'ı, Jeferson'un yerine ise Juan'ı tercih etti.

GÜRSEL AKSEL'DE KAPALI GİŞE

Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmanın biletleri günler öncesinden tükendi. Mücadele kapalı gişe oynanırken iki takım taraftarları da kendilerine ayrılan tribünleri doldurdu. Atkılar ve flamalarla renkli görüntüler oluşurken, Galatasaray taraftarları efsane futbolcu Metin Oktay için "Metin Oktay ruhuyla" mesajının yer aldığı pankart açtı.

GÖZTEPE TARAFTARINDAN ANLAMLI MESAJ

Göztepe taraftarları da kale arkasında anlamlı bir pankarta yer verdi. Ezeli rakipleri Karşıyaka'nın armasının da bulunduğu "İki yaka tek yürek" pankartıyla, yetimhanede büyüyen çocuklara yönelik sürdürülebilir destek modeli projesine dikkat çekildi. Karşılaşma öncesi statta ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

ŞAMPİYON TAKIMLAR TRİBÜNLERİ SELAMLADI

Maç öncesinde Göztepe'nin Kadınlar Challenger Kupası'nı kazanan su topu takımı ile Süper Lig'e yükselen erkek hentbol takımı tribünleri selamladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kulübün farklı branşlardaki başarılarını da kutlama fırsatı buldu.

LUCESCU UNUTULMADI

Karşılaşma öncesinde hayatını kaybeden A Milli Takım, Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Galatasaraylı futbolcular da sahaya Lucescu için hazırlanan "Seni unutmayacağız" pankartıyla çıktı.