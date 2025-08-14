UEFA Süper Kupa finalinde PSG Tottenham’ı penaltılarla yendi

UEFA Süper Kupa finalinde zafer PSG'nin oldu. Fransız ekibi İtalya'nın Udinese kentinde normal süresi 2-2 biten maçta Tottenham'ı penaltılarla 6-5 yenerek kupaya uzandı. 39'da Palhinha'nın vuruşunda top üst direkten döndü. Topu iyi takip eden Van de Ven topu ağlara göndererek Tottenham'ı 1-0 öne geçirdi. 48'de Romero'nun kafa vuruşuyla skor 2-0 oldu. 86'da Kang-İn Lee farkı bire indirdi: 2-1. 90+4'te bu kez Ramos kafayla skoru 2-2 yaptı. 90 dakika sonrasında direkt penaltı atışlarına geçildi. PSG penaltı atışları sonrasında rakibine 4-3, toplamda da 6-5'lik üstünlük sağlayarak kupayı kazandı.

Maç öncesinde "Çocukları ve sivilleri öldürmeyi durdurun." pankartı açıldı.