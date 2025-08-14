SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Osimhen son 25 dakika

Karagümrük maçında kadroda yer alacak Nijeryalı yıldız için sağlık kurulunun “25 dakika oynaması uygundur” raporu verdiği öğrenildi. Okan Buruk skorun durumuna göre Osimhen’e son bölümde forma vermeyi düşünüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ağustos 2025
Osimhen son 25 dakika

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sezona süper başlayan Galatasaray'da yarın oynanacak olan Karagümrük maçının hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk tam olarak hazır hale gelmese de Victor Osimhen'i kadroya almayı düşünüyor. Sağlık kurulunun bir süredir takımla idmanlara çıkan Nijeryalı yıldız için "25 dakika oynaması uygundur" raporu verdiği belirtiliyor. Buruk'un skorun durumuna göre Osimhen'i maçın son bölümünde kullanmak istediği belirtiliyor. Gaziantep deplasmanında 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Barış Alper Yılmaz'ın müthiş performansı nedeniyle Osimhen konusunda acele edilmeyeceği ve golcü futbolcunun yüzde yüz hale gelmeden ilk 11'de oynatılmayacağı ifade ediliyor. Sakatlığı tam anlamıyla geçen Mauro Icardi'nin ise milli ara sonrası forma giymeye başlaması bekleniyor

Osimhen'in bu sezon ligde ilk kez forma giymesi bekleniyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! Rüşvet, casusluk FETÖ’ye yardım suçu
Başkan Erdoğan’ı hedef alan CHP’li Özel’e soruşturma! AK Parti’den peş peşe tepki
Takas İstanbul
Milyonları ilgilendiren reform paketi yolda: Emeklilik kolaylaşıyor, çalışma hayatı değişiyor
Avukat Rezan Epözdemir’e casusluk ve FETÖ yardımı soruşturması
Başkan Erdoğan AK Gençlik kampında açıkladı: Yarın partimize yeni isimler katılacak
Türk Telekom
Çanakkale’de 22 milyon liralık itfaiye aracı alevlere teslim oldu
Konut satışlarında büyük sıçrama: En çok ev alanlar yine onlar oldu!
CHP lideri Özgür Özel’in İBB Borsası iddiaları desteksiz çıktı | Hukuk kurmaylarına kızgın: Beni rezil ettiniz
Aydın’da CHP depremi AK Parti rüzgarı! Özlem Çerçioğlu ile birlikte listede 3 isim daha var
Özgür Özel Silivri’de conta yaktı! Rezil dil sefil siyaset... Başkan Erdoğan’a Lan diye hakaret edip namusa dil uzattı!
UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Başakşehir Viking ile 1-1 berabere kalarak Play-Off turuna katılmaya hak kazandı
Türkiye’nin dört bir yanında orman yangınları! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor | Son durum ne?
Bakan Fidan’dan YPG’ye son uyarı: Zamana oynamayı bırakın! Biz enayi değiliz kurnazlıklarınızı görüyoruz
Başkan Erdoğan liderliğindeki YİK toplandı! Temel aile hedef Türkiye Yüzyılı: 10 yıllık plan masada
Karaman Çocuk Evleri gerçeği! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı
İmamoğlu bu kez de Washington ve Londra’ya ağlıyor! Bloomberg’e konuştu: Adaylığım engellenirse…
Trump’tan Putin ile Alaska görüşmesi öncesi Zelenskiy hamlesi! Önce onunla görüşecek | Trump Rus ekonomisini çökertecek iddiası
AK Parti 24’üncü yaşını kutluyor! Başkan Erdoğan kuruluşunda o sözü söylemişti... | Millete hizmet vesayetle mücadele her seçime damga!