Galatasaray’dan Renato Veiga hamlesi!

Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu mücadeleyi düşünerek Davinson Sanchez'in yanına üst seviye bir stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da arayışlar sürüyor. Listesinde çok sayıda önemli isim olan yönetimin gündemine gelen son ismin Renato Veiga olduğu iddia ediliyor.



JUVE'DE 13 MAÇA ÇIKTI

Chelsea formasını giyen ve geçen sezonu Juventus'ta kiralık geçiren Portekizli yıldız, İngiliz ekibinin yeni sezon planlamasında yer almıyor. 22 yaşındaki Veiga'nın ismi Borussia Dortmund ve Juventus ile de anılıyordu. Galatasaray'ın mali şartları zorlayıcı da olsa Veiga için resmi girişimlerde bulunacağı belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl 14 milyon Euro karşılığında Basel'den Chelsea'ye transfer olan genç stoper devre arasında kiralık gittiği Juventus'ta 13 maça çıkmıştı. 5 kez de Portekiz formasını terleten Renato Veiga'nın piyasa değeri 25 milyon Euro.