Beşiktaş St. Patrick’s karşısında tur peşinde

Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda bugün 21.00’de ilk maçta 4-1 yendiği St. Patritck’s ile karşılaşacak. Kartal kazanarak play-off’a kalmak istiyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ağustos 2025
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında bugün İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Portekizli hakem Antonio Nobre'nin yöneteceği karşılaşma HT Spor'dan yayımlanacak. İlk maçta deplasmanda 4-1 galip gelen Siyah- Beyazlılar sahasında da kazanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i geçmesi durumunda play-off turunda Astana-Lausanne eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Lausanne, sahasındaki ilk maçta Astana'yı 3-1 yendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in rotasyonlu bir 11 ile maça başlaması bekleniyor.

