Yüksek harcamalar yüzünden Türk futbolunda kırmızı alarm! Açıklanan tablo şok etkisi yarattı

Türk futbolunun lokomotifi olarak görülen dört büyük kulüp; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 31 Mayıs 2024-31 Mayıs 2025 dönemine ait mali tabloları kamuoyuyla paylaşıldı. Transfer döneminde adeta para saçan kulüplerin, milyonlarca euroluk harcamaları büyük şok etkisi yarattı...



Galatasaray 2024- 2025 mali döneminde 886 milyon 699 bin lira zarar etti. Geçen yıl 2 milyar lirayı aşkın kar açıklayan Fenerbahçe, 764 milyon 626 bin lira zarar etti. Beşiktaş, 12 aylık dönemde 1 milyar 274 milyon 31 bin lira zarar açıkladı. Dört büyükler arasında en büyük zarar 1 milyar 546 milyon 97 bin lira ile Trabzonspor'a ait. Öte yandan zararlara rağmen bu sezon G.Saray, Osimhen için 75 milyon Euro, Beşiktaş ise Orkun için 25 milyon Euro bonservis ödedi. Trabzon, Onuachu'yu 5.67 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. F.Bahçe de Duran'ı 20 milyon Euro'ya kiraladı. Yüksek transfer harcamalarının, kulüpleri milyonlarca lira zarara uğrattığı söyleniyor. Bunun sonucunda da gelir gider dengesinin acilen gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor

Uzmanlar, yüksek bedelli transfer harcamalarının kulüpleri ciddi zarara uğrattığını ifade ediyor. Gelirgider dengesinin yapılması gerektiği görüşü hakim