PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Yüksek harcamalar yüzünden Türk futbolunda kırmızı alarm! Açıklanan tablo şok etkisi yarattı

Dört büyüklerin 31 Mayıs 2024 – 31 Mayıs 2025 mali döneminde toplam zararları 4 milyar TL’yi aştı. G.Saray 886 milyon TL, F.Bahçe 764 milyon TL, Beşiktaş 1.27 milyar TL, Trabzonspor 1.54 milyar TL zarar etti. Bu kadar zarara rağmen G.Saray Osimhen’i, F.Bahçe Duran’ı, Beşiktaş Orkun Kökçü’yü, Trabzonspor da Onuachu’yu yüksek bedelle kadrosuna kattı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ağustos 2025
Yüksek harcamalar yüzünden Türk futbolunda kırmızı alarm! Açıklanan tablo şok etkisi yarattı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türk futbolunun lokomotifi olarak görülen dört büyük kulüp; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 31 Mayıs 2024-31 Mayıs 2025 dönemine ait mali tabloları kamuoyuyla paylaşıldı. Transfer döneminde adeta para saçan kulüplerin, milyonlarca euroluk harcamaları büyük şok etkisi yarattı...

Galatasaray 2024- 2025 mali döneminde 886 milyon 699 bin lira zarar etti. Geçen yıl 2 milyar lirayı aşkın kar açıklayan Fenerbahçe, 764 milyon 626 bin lira zarar etti. Beşiktaş, 12 aylık dönemde 1 milyar 274 milyon 31 bin lira zarar açıkladı. Dört büyükler arasında en büyük zarar 1 milyar 546 milyon 97 bin lira ile Trabzonspor'a ait. Öte yandan zararlara rağmen bu sezon G.Saray, Osimhen için 75 milyon Euro, Beşiktaş ise Orkun için 25 milyon Euro bonservis ödedi. Trabzon, Onuachu'yu 5.67 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. F.Bahçe de Duran'ı 20 milyon Euro'ya kiraladı. Yüksek transfer harcamalarının, kulüpleri milyonlarca lira zarara uğrattığı söyleniyor. Bunun sonucunda da gelir gider dengesinin acilen gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor

Uzmanlar, yüksek bedelli transfer harcamalarının kulüpleri ciddi zarara uğrattığını ifade ediyor. Gelirgider dengesinin yapılması gerektiği görüşü hakim

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ankara’da bir ilk! Başkan Erdoğan Gürcistan ile ticaret hedefini açıkladı: Hedef 5 milyar dolar
Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı! Rüşvet düzeni ve casusluk temasları mercek altında: 1 şüpheli daha gözaltında
Türk Telekom
SSK ve Bağ-Kur’dan evlenme ödeneği: Ölüm aylığı alan kız çocuklarına 24 maaşlık çeyiz desteği
Orman yangınlarıyla mücadele! Hangi illerde kontrol altında? İzmir ve Kahramanmaraş’ta yeşil vatan savunması
Balıkesir’deki depremde tutuklama: Binanın sahibi hakkında karar verildi!
CHP’li İBB’deki yolsuzluk çetesine yeni operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! Rüşvetin görüntüsü ortaya çıktı
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bir rüşvet operasyonu daha! 195 milyonluk çark... Kuyumcular ve döviz büroları üzerinden akladılar
TBMM Başkanı Kurtulmuş duyurdu | Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda şehit yakınları ve gaziler konuşacak
Rotterdown: Sıradaki gelsin! Fenerbahçe - Feyenoord: 5-2 | MAÇ SONUCU
Oktay Kaynarca ve Yunus Emre Yıldırımer Müge Anlı ile Güven Bana’ya damga vurdu
Başkan Erdoğan’dan kritik temas! Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü
Memur-emekli için pazarlık zamanı! İlk altı ay için yüzde 10 ikinci altı ay için yüzde 6 zam teklifi
Sındırgı depreminin Z raporu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum merkez üssünde açıkladı
Tarihin en ilginç Trump-Putin görüşmeleri! Gözler Alaska’dayken Donald’a Vladimir ile baş etme taktikleri geldi
Sındırgı depremi sonrası TAKVİM gündeme getirdi! Bakan Kurum kolon kesme iddiasına net yanıt verdi: Her türlü hesap sorulur
Fenerbahçe’den kaleye sürpriz transfer! Görüşmeler başladı
Rezan Epözdemir’in HTS kayıtları inceleniyor! Galatasaray Adası’ndan Ankara’ya CHP-CIA-MOSSAD’ın 6 günlük ihanet mesaisi: Osman Kavala detayı
Galatasaray’a çifte yıldız! Sona gelindi
HSK’nın yeni mahkeme kararı Resmi Gazete’de! Eyüpsultan’ın yargı çevresi değişti... Hangi adliye nereye bakacak? Bakan Tunç’tan açıklama