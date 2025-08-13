Morata yönetime ateş püskürdü!

Galatasaray'da sözleşmesi karşılıklı feshedilen ve Como'ya transfer olan İspanyol futbolcu Alvaro Morata veda mesajında teknik ekibe, oyunculara ve taraftara teşekkür ederken, yönetimi ise eleştirdi. Tecrübeli golcü,"Verilen sözün ve temel değerlere saygının sağlanmadığı anlar oldu. Maaşımın bir kısmından ve kazandığım diğer sözleşme haklarından vazgeçmekten başka çarem kalmadığı noktaya kadar (yayınlanan rakam doğru değildir) verilen taahhütler sonuna kadar yerine getirilmedi. Benim için hayatta ve işte asla kırılmaması gereken ilkeler vardır, her insanın haklarına saygı gibi. Kazanılanları tanıyamamak ve telafi edememek, benim için kabul edilemez ve inandığım adalet ve profesyonellik değerlerine aykırıdır" ifadelerini kullandı.



CİMBOM'DAN KARŞI HAMLE

Morata'nın bu açıklamalarının ardından Galatasaray'ın resmi Instagram hesabı da dikkat çeken bir hamlede bulundu. Sarı-Kırmızılı kulüp, tecrübeli futbolcuyu sosyal medya platformunda takip etmeyi bıraktı.