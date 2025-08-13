Kanarya 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Feyenoord’u 5 golle dağıttı

Kanarya şov yaptı, turladı... Sarı-Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda 2-1 kaybettiği Feyenoord'u Kadıköy'de 5-2 yenerek adını play-off turuna yazdırdı. 41. dakikada Feyenoord öne geçti. Hwang'ın kullandığı serbest vuruşta kafayı vuran Watanabe topu köşeden ağlara yolladı: 0-1. 44. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Szymanski'nin kale sahasına gönderdiği kornerde iyi yükselen Archie Brown kafayı vurdu: 1-1. 45+2. dakikada En-Nesyri kafayla Jhon Duran'a indirdi. Kolombiyalı yıldız penaltı noktası üzerinde düzeltip vuruşunu yaptı ve topu kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 49. dakikada İrfan Can, Borges'e gol şansı tanımadı. 55. dakikada Archie Brown'un presi sonrası topu kapan Fred sol ayağının içiyle uzaklardan muhteşem vurdu ve fark ikiye çıktı: 3-1. 83. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında gecenin yıldızlarından Brown kesti. En Nesyri şık bitirdi: 4-1. 89'da Watanabe, Feyenoord'u umutlandırsa da son sözü Talisca söyledi: 5-2.

KADER ADAMI İRFAN CAN

İlk maçtaki performansı ve yediği gollerle ağır eleştiri alan İrfan Can Eğribayat dün gecenin kader adamlarından birisi oldu. 49. dakikada gelişen Feyenoord atağında Borges'e gol izni vermeyen genç file bekçisi skorun 2-2'ye gelmesini engelledi. İrfan Can Eğribayat 80. dakikada skor 3-1'ken yine çok başarılı bir hamleyle Borges'e şans vermedi. Yaptığı iki kurtarışla adeta karşılaşmanın seyrini değiştiren başarılı eldivene maç sonunda tribünler büyük sevgi gösterisinde bulundu.



HOLLANDA'YI ÇOK SEViYOR!

Feyenoordkarşısında elde edilen zaferin baş mimarlarından biri olan Mourinho, Hollanda ekiplerine karşı başarılı grafiğini sürdürdü. Portekizli hoca, Avrupa kupaları tarihinde Hollanda ekiplerini 11 kezle en çok mağlup eden teknik adam oldu.



İki yeni transfer Archie Brown ve Jhon Duran attıkları gollerle zaferi getirdi.