Tümosan Konyaspor’un isim ve forma göğüs sponsoru olarak 2025-2026 sezonunda da destek verecek

Tümosan, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a 2025-2026 sezonunda isim ve forma göğüs sponsoru olarak destek vermeyi sürdürecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Kulüp Başkanı Ömer Atiker ve TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, 2025-2026 sezonuna yönelik anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Atiker,"Ülkemizin önemli ve güçlü sanayi kuruluşlarından TÜMOSAN ile yeni sezon için sponsorluk anlaşması imzalamış bulunuyoruz. Bu işbirliği sadece bir sponsorluk anlaşması değil, ortak vizyon ve değerlere sahip iki büyük markanın bir araya gelmesi anlamını da taşıyor." ifadesini kullandı.