Crystal Palace’ın CAS itirazı reddedildi: UEFA Konferans Ligi kararı onaylandı

Tarihinde ilk kez geçen sezon Federasyon Kupası'nı kazanan ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitme hakkını elde eden Crystal Palace, "çoklu kulüp sahipliği" kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Konferans Ligi'ne düşürülünce UEFA'nın bu kararını Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS')a taşımıştı.

ABD'li iş insanı John Textor'ın UEFA'nın değerlendirme tarihlerinde, Avrupa Ligi'nde oynama hakkına sahip Crystal Palace ve Olympique Lyon takımları üzerinde belirleyici etkiye sahip olduğunu belirten CAS heyeti, İngiliz temsilcisinin yerine Avrupa Ligi'ne gitme hakkı kazanan Nottingham Forest ve Lyon karşısında Crystal Palace'ın haksızlığa uğradığı yönündeki iddiayı da kabul etmedi. Londra temsilcisi, bu ay Konferans Ligi play-off turunda, Fredrikstad- Midtjylland eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.