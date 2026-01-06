Ankara'da su akmıyorken CHP'li Yavaş çözüm bulmak yerine başkenti parsel parsel satıyor!

Ankara 'da musluklardan günlerdir su akmıyor. Keçiören, Pursaklar, Mamak başta olmak üzere başkentin birçok mahallesinde vatandaşlar bidonlarla evlerine su taşırken çocuklar, yaşlılar ve hastalar haftalardır banyo yapamıyor, temel hijyen ihtiyacını karşılayamıyor. 2024'te "mevsimsel kuraklık" denilerek geçiştirilen su krizi, 2025 ve 2026'ya girilirken kronik bir yönetim sorununa dönüştü.

Sabah'tan Tolga Özlü ve Kerim Cengil'in haberine göre ASKİ 'ye bağlı hatlarda yaşanan kesintiler art arda gelirken, altyapı yatırımları hayata geçirilmezken, CHP'li Mansur Yavaş yönetimi suya çözüm üretmek yerine Ankara 'yı parsel parsel satmayı tercih ediyor. ABB'nin yayımladığı ihale ilanına göre Mamak ve Çankaya'nın ilk iki sırayı aldığı 6 ilçede satışa çıkarılan taşınmazlar arasında arsa, konut, dükkân ve bürolar bulunuyor. Muhammen bedellerin 480 bin TL ile 115 milyon TL arasında değiştiği ihalede, tüm taşınmazların toplam kıymet takdir bedeli 501 milyon 270 bin TL olarak açıklandı.

25 MİLYAR TL'Yİ AŞIYOR

En düşük bedelli taşınmaz Altındağ'da yer alan bir arsa olurken en yüksek bedelli satış Eryaman'daki ticari arsa için belirlendi. İhale, 22 Ocak 2026 Perşembe günü, Hipodrom Caddesi'nde bulunan ABB Hizmet Binası'nda, Belediye Encümeni tarafından gerçekleştirilecek. Mansur Yavaş'ın göreve geldiği 2019 yılından bu yana, ABB'ye ait yüzlerce taşınmazın piyasa değerinin altında ya da rayiç bedele yakın şekilde satıldığı belirtiliyor.

Kamuoyuna yansıyan güncel raporlara göre, son 6-7 yıllık süreçte satılan taşınmazların toplam bedeli 24-25 milyar TL bandını aşmış durumda. Satışa konu edilen arazilerin toplam yüzölçümünün yaklaşık 5.5 milyon metrekareye ulaştığı ifade edilirken bu tablo, "Ankara'nın geleceğinin parsel parsel elden çıkarıldığı" eleştirilerini de beraberinde getiriyor.

