Özel okullara zam freni: Sınırsız artış dönemi kapandı! 2026-2027 ücret fiyatlandırması değişti

Özel okullarda yeni tavan zam uygulaması 1 Ocak 2026 itibarıyla hayata geçerken, enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 2026- 2027 eğitim-öğretim yılında kayıt ücretlerinin ne kadar artırılabileceği de belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullarda zam hesaplama yöntemini geçtiğimiz yılın Eylül ayında değiştirmiş, yeni uygulamanın başlangıç tarihini de 1 Ocak 2026 olarak belirlemişti. Buna göre; artık ara sınıfların ücret artışları belirlenirken, bir önceki yılın Aralık ayına ait yıllık ÜFE ve TÜFE ortalaması dikkate alınıyor ve en fazla 1.05 katsayısıyla çarpılıyor. Bu formüle göre 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında özel okulların ara sınıf ücretlerine en fazla 30.74 zam yapılabilecek. Bu değişiklik, öğrenim ücretlerinde velilerin lehine önemli bir indirim getiriyor. Eski düzenleme yürürlükte olsaydı yeni eğitim yılında zam sınırı yüzde 35.12 olacaktı.