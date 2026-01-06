Özel okullara zam freni: Sınırsız artış dönemi kapandı! 2026-2027 ücret fiyatlandırması değişti
MEB’in özel okullarda zam hesaplama yöntemini değiştirmesinin ardından, yeni eğitim yılı için artış sınırları da belli oldu. Okul ücretine kademe başlangıçlarında yüzde 43.92, ara sınıflarda ise 30.74’ten fazla zam yapılamayacak. Hizmet ücretlerindeki artış da yüzde 29.28’i aşamayacak...
Özel okullarda yeni tavan zam uygulaması 1 Ocak 2026 itibarıyla hayata geçerken, enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 2026- 2027 eğitim-öğretim yılında kayıt ücretlerinin ne kadar artırılabileceği de belli oldu.
4.38 PUANLIK AVANTAJ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullarda zam hesaplama yöntemini geçtiğimiz yılın Eylül ayında değiştirmiş, yeni uygulamanın başlangıç tarihini de 1 Ocak 2026 olarak belirlemişti. Buna göre; artık ara sınıfların ücret artışları belirlenirken, bir önceki yılın Aralık ayına ait yıllık ÜFE ve TÜFE ortalaması dikkate alınıyor ve en fazla 1.05 katsayısıyla çarpılıyor. Bu formüle göre 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında özel okulların ara sınıf ücretlerine en fazla 30.74 zam yapılabilecek. Bu değişiklik, öğrenim ücretlerinde velilerin lehine önemli bir indirim getiriyor. Eski düzenleme yürürlükte olsaydı yeni eğitim yılında zam sınırı yüzde 35.12 olacaktı.
BAŞLANGICA DA SINIR
Okulların okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise 1 olmak üzere kademe başlangıçları için ilan edecekleri ücretlere de ilk kez sınırlama geldi. Kademe başlangıçlarına, artık bir önceki yılın Aralık ayına ait yıllık ÜFE ve TÜFE ortalaması en fazla 1.5 katsayısıyla çarpılarak belirlenen oranda zam yapılabilecek. Buna göre, 2026-2027 eğitim yılının kademe başlangıç ücretleri, bir önceki yıl aynı sınıf düzeyi için ilan edilen ücret yüzde 43.92 artırılarak ilan edilebilecek.
İSTEĞE BAĞLI OLACAK
Hayata geçen bir diğer değişiklik de hizmet ücretlerine ilişkin... Bu alanda ara sınıflar için uygulanan artış sınırı, artık kademe başlangıçlarını da kapsıyacak. Buna göre, okulların kademe başlangıçları ile ara sınıflarının yemek ve kahvaltı ile servis ücreti dışındaki hizmetlerinin ücretlerine, bir önceki yılın Aralık ayına ait yıllık ÜFE ve TÜFE ortalamasından fazla artış yapılamayacak. Hizmetlerden talep eden veliler faydalanacak. Yeni eğitim yılında özel okulların hizmet ücretleri en fazla yüzde 29.28 artırılabilecek.
İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI
Türkiye Özel Okullar Derneği; 2026-2027 eğitim öğretim yılında özel okulların zam oranlarını düşürecek Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin iptali için geçtiğimiz günlerde Danıştay'da dava açtı.
NELER DEĞİŞTİ?
ARA SINIF OKUL ÜCRETİ
ESKİ HALİ:(Bir önceki yılın ortalama Yİ-ÜFE+TÜFE'si)/2+5
YENİ HALİ:(Bir önceki yılın Aralık ayı yıllık Yİ-ÜFE+ TÜFE'si)/2x1.05
KADEME BAŞI OKUL ÜCRETİ
ESKİ HALİ:Sınır yok
YENİ HALİ: (Bir önceki Aralık ayı yıllık Yİ-ÜFE+TÜFE'si)/2x1.5
HİZMET ÜCRETLERİ
(Bir önceki Aralık ayı yıllık Yİ-ÜFE+TÜFE'si)/2