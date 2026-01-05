Domenico Tedesco Süper kupa'da kendinden emin Thomas Reis sürpriz peşinde! Anthony Musaba açıklaması

"MUSABA İÇİN BU AKŞAM KARAR VERECEĞİM" "Musaba'ya Samsunspor maçında ne kadar forma vermeyi düşünüyor?" Domenico Tedesco: "Bunu göreceğiz. Bu akşam karar vereceğim. İlk izlenimimiz iyi. Yaklaşık 2.5 antrenman yaptı ama hem ligi hem de Samsunspor'u çok iyi biliyor. Bu turnuvayı oynamanın Fenerbahçe için önemini biliyor. Göreceğiz ne kadar oynayacağını. Bu akşam karar vereceğim."

"SAMSUNSPOR İYİ VE ORGANİZE BİR TAKIM" Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Milan Skriniar, zorlu randevuyla ilgili olarak; "Maçla ilgili düşüncem, çok zorlu bir maç olacak. Kendileriyle birkaç hafta önce karşılaştık ve sıkıntı yaşadık. İyi ve organize bir takım. Zorlu geçecek. Ama bizler de iyi durumdayız. Güçlü bir takımımız var. Finalde olmak istiyoruz. Yarın bizim için iyi bir test olacak." açıklamalarında bulundu.

Thomas Reis (AA) "BİRÇOK SAKAT OYUNCUMUZ VAR" Samsunspor'un Alman çalıştırıcısı Thomas Reis; "Özel bir maç olacak. Çok fazla dinlenecek vaktimiz olmadı. Çok yoğun bir maç trafiğinden geçtik ilk yarıda. Birçok sakat oyuncumuz var ama buradayız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İki takım da kazanmak için oynayacaktır. Yarın da elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

"Süper Kupa formatı için görüşünüzü ve Musaba transferi için görüşünüzü merak ediyoruz..." Thomas Reis: "İkinci sorunuza cevap vererek başlamak istiyorum.... Musaba, artık Samsunspor'un oyuncusu değil. Yorum yapmam doğru olmaz. Sadece ondan yoksun değiliz birçok sakat oyuncumuz var. Diğer oyunculara forma şansı doğdu bu yüzden. Ellerinden geleni yapacaklardır. "KUPA DAHA KOLAY GÖZÜKEBİLİR" "Ligde yenilmeyen tek takım Fenerbahçe. Çok iyi performans gösterdiler diğer kulvarlarda da. İyi ve zorlu bir maç olacaktır. Bu tür kulvarlarda, kupaya uzanmak daha kolay gözükebilir ama iki maç var oynamamız gereken. Elimizden geleni yapacağız ve sonrasında neler olacağını göreceğiz."