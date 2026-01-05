ABD'nin Latin Amerika sicili: Darbeler ve işgaller tarihi

yüzyılın sonlarından itibaren ABD , solcu hareketlere ve Sovyetler Birliği'nin etkisine karşı koymak, ticaret yollarını, ekonomik çıkarlarını ve siyasi nüfuzunu korumak amacıyla özellikle sınırlarına yakın ülkelerde askeri güce daha fazla başvurmaya başladı.

ORTA AMERİKA MÜDAHALELERİ: GUATEMALA, NİKARAGUA, HONDURAS, PANAMA

ABD, 1954'te Guatemala'da dönemin seçilmiş Devlet Başkanı Jacobo Arbenz Guzman'ın görevden alınmasında rol oynadı. ABD merkezli şirketleri etkileyecek toprak reformu planları, Soğuk Savaş dönemindeki Washington yönetimini endişelendirdi. Dwight Eisenhower döneminde CIA, Guzman'ın devrilmesine ve Carlos Castillo Armas yönetiminde ordu destekli bir hükümetin kurulmasına yol açan darbeyi destekledi. Darbenin ardından başlayan ve 36 yıl süren iç savaşta yüz binlerce kişi hayatını kaybetti ya da kayboldu.

ABD'nin Nikaragua'ya müdahalesi ise ülkenin en uzun soluklu müdahalelerinden biri oldu. 19. yüzyıl ortalarından 1930'lara kadar ABD askerleri sık sık ülkeye girerek, 40 yılı aşkın süre iktidarda kalan Somoza ailesini destekledi.

Honduras'ta ise ABD kuvvetleri, 1900'lerin başında Amerikalı tarım şirketlerini korumak amacıyla birçok kez müdahalede bulundu. Bu süreçte sivil yönetimin zayıfladığı ve ordunun güç kazandığı değerlendiriliyor.

ABD Başkanı George H. W. Bush döneminde, uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan Panama lideri Manuel Antonio Noriega'yı devirmek amacıyla Aralık 1989'da Panama işgal edildi. Noriega daha sonra ABD'ye iade edildi, Fransa'da hapis yattı ve 2017'de Panama'da cezaevinde hayatını kaybetti.