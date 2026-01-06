CHP’de Kılıçdaroğlu'na çağrı: "Partinin DNA’sını değiştirdiler yeni bir hareket başlat"

CHP'de genel merkezle iç muhalefet arasında yıllardır devam eden çekişmeye 'A takım krizi' de eklendi. Son 1 aylık süreçte eski genel başkan Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden muhalif partililerin; PM, MYK ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki yeni oluşumdan yakındığı öğrenildi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (AA) PARTİNİN DNA'SI DEĞİŞTİ Partililerin, Özel'i "partinin DNA'sını değiştirmekle" ve "muhalifleri tasfiye etmekle" suçladığı öğrenilirken, Kılıçdaroğlu'na da bir an önce yeni bir hareket başlatma çağrısında bulunduğu iddia ediliyor.