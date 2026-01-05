Maduro hangi cezaevinde tutulacak? İşte o sorunlu hapishane

Ülkesinden kaçırılarak ABD'ye götürülen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun bulunduğu cezaevinde, yönetimsel aksaklıklar, personel yetersizliği ile şiddet ve kontrol eksikliği gibi yapısal sorunların yaşandığı bildirildi.

KÖTÜ KOŞULLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Yetkililer, yüksek profilli olmaları nedeniyle Maduro ve eşi Cilia Flores'un genel tutuklu nüfusundan ayrı bir bölümde tutulacağını belirtirken, bu durumun kötü yemek koşulları, tutuklular arası kavgalar ve sık uygulanan karantina tedbirleri gibi cezaevindeki zorlu şartlardan tamamen muaf tutulacakları anlamına gelmediğine dikkat çekti. Söz konusu koşulların, Maduro'nun Caracas'ta alışık olduğu yaşam tarzından oldukça farklı olduğu ifade edildi.



SKANDALLARIN ADRESİ MDC BROOKLYN



Cezaevinin, mahkumlar ve savunma avukatları tarafından uzun süredir "insanlık dışı ve sağlıksız koşullar" nedeniyle eleştiriliyor. Bu kapsamda, 2019 yılında MDC Brooklyn'de kış ortasında çıkan bir elektrik yangını sonrası cezaevinin elektriği ve ısıtma sistemi devre dışı kalmış, çok sayıda tutuklu günlerce ısıtmasız ve karanlık hücrelerde, donma tehlikesi altında mahsur kalmıştı. Yaşananlar kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, federal yetkililer ağır eleştirilerin hedefi olmuştu.

PERSONEL YOK, KONTROL ZAYIF

ABD Adalet Bakanlığı'na göre, 2024 yılında iki mahkum, diğer mahkumlar tarafından derme çatma silahlar kullanılarak öldürüldü; bu olay, tesiste şiddet ve kaçakçılığa karşı sert önlemler alınmasına yol açtı. Jeffrey Epstein'ın reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçlarına yardım etmekten 2021 yılında mahkûm edilmeden önce Ghislaine Maxwell, tutulduğu Metropolitan Detention Center Brooklyn'de hücresinde lağım suyu sızıntısı ve haşere dışkısı bulunduğunu belirterek cezaevi koşullarından şikâyetçi olmuştu.

ÜNLÜLERİN UĞRAK NOKTASI

Öte yandan, Maduro ve eşinin sevk edileceği federal adliye binasında daha önce de çok sayıda yüksek profilli davanın görüldüğü hatırlatıldı. Bu kapsamda, ABD'li rapçi Sean Combs ile eski ABD Senatörü Bob Menendez'in de yargı süreçleri için aynı adliyeye çıkarıldığı belirtildi. Ayrıca, uyuşturucu kaçakçılığı ve "narco-terörizm" suçlamalarıyla yargılanan isimlerin yanı sıra, Honduras'ın eski devlet başkanı Juan Orlando Hernández'in de burada hakim karşısına çıktığı, HernAndez'in ise ceza almasının ardından Donald Trump tarafından bir yıl geçmeden affedildiği anımsatıldı.