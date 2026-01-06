İsrail yazdı Şara bozdu! Yapay zekalı suikast iddiası market alışverişiyle çöktü: "Ödediği paraları hatıra olarak tutacağım"
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya yönelik suikast iddiası ortaya atıldı. Bununla da yetinmeyip sosyal medyaya yapay zeka ile üretilen "yaralı Cumhurbaşkanı" fotoğrafları servis edildi. Suriye İçişleri Bakanlığı, söz konusu iddiaların resmi kurumlara aitmiş gibi gösterilen sahte açıklamalarla servis edildiğini belirterek, haberlerin “tümüyle ve kesin olarak yalan” olduğunu duyurdu. Suikast söylentilerinin ardından Ahmed Şara’nın başkent Şam’da market alışverişi yaparken görüntülendi.
Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik yürütülen dezenformasyon dalgası, bizzat Şara'nın sahaya inmesiyle etkisiz hale getirildi.
İsrail'den gelen suikast uyarısı ve yapay zeka ile üretilen sahte fotoğraflar, Şam sokaklarındaki market alışverişi karesiyle son buldu.
ŞARA'YA SUİKAST İDDİASI
İran'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik bir suikast hazırlığında olduğu ve bu bilginin İsrail ordusu tarafından Suriyeli yetkililere iletildiğini iddia edildi.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ OPERASYON: SAHTE FOTOĞRAFLAR SERVİS EDİLDİ
Haberin yayılmasıyla eş zamanlı olarak sosyal medya üzerinden kapsamlı bir algı operasyonu başlatıldı. Cumhurbaşkanı Şara'nın bir saldırıda yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı iddiasıyla bir fotoğraf karesi dolaşıma sokuldu.
Ancak fotoğrafın dijital müdahale ile bilgisayar ortamında hazırlandığı ortaya çıktı.
SURİYE YÖNETİMİNDEN YALANLAMA
Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik suikast iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.
El-Baba, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Şara ve bazı üst düzey yetkililere yönelik "bir güvenlik olayının yaşandığını" öne süren iddiaların, resmi kurumlara aitmiş gibi gösterilen sahte açıklamalarla dolaşıma sokulduğunu belirterek, bunların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.
İddiaların "tümüyle ve kesin olarak yalan olduğunu" ifade eden El-Baba, vatandaşlara ve tüm medya kuruluşlarına, doğruluk ve sorumluluk ilkelerine riayet etmelerini, haberleri yalnızca resmi ve güvenilir kaynaklardan almaları çağrısında bulundu.
İDDİALAR BOŞA ÇIKTI: ŞARA MARKETTE GÖRÜNTÜLENDİ
Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bazı sosyal medya hesaplarındaki suikast iddialarının ardından başkent Şam'daki Mezze Mahallesinde market alışverişi yaptı.
Şara'nın alışveriş yaptığı market çalışanı Heysem Hayek, Cumhurbaşkanı Şara'nın dükkanına gelerek bisküvi aldığını söyledi.
Hayek, "(Şara'nın) Sağlık durumu iyidir. Mutlu olduk." dedi.
Bir diğer market çalışanı Razan Halebi de, "Cumhurbaşkanı markete geldi. Buradan bir şeyler aldı. Yeni banknotların tedavüldeki yaşanan sıkıntıları dinledi." diye konuştu.
Halebi, "Ödediği paraları ben aldım. Hatıra olarak elimde tutacam." ifadelerini kullandı.