Gaziantep'te yine aynı senaryo! Galatasaray - Trabzonspor: 4-1 | MAÇ SONUCU

KASIMPAŞA MAÇINA GÖRE FARKLI TERCİHLER

Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, o maçta ilk 11'de görev alan Torreira, Kazımcan ve Günay'ı Trabzonspor karşısında yedek soyundurdu. Bu oyuncuların yerine Uğurcan Çakır, Eren Elmalı ve Gabriel Sara ile sahaya çıkmayı tercih etti.