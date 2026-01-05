Gaziantep'te yine aynı senaryo! Galatasaray - Trabzonspor: 4-1 | MAÇ SONUCU
Turkvuaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Süper Kupa'nın ilk finalisti Galatasaray oldu. Cimbom, geçen sezon sonunda Gaziantep'te oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından rakibini bu kez de ilk kez düzenlenen organizasyonda yenerek adını kupanın ucundan tuttu. Aslan'a galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Yunus Akgün ve Mauro Icardi attı. Felipe Augusto'nun sayısı galibiyete yetmedi. İşte atılan goller...
Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Kupa yarı finalinde adını 10 Ocak'taki finale yazmak adına karşılaşıyor.
GOLLER
Galatasaray - Trabzonspor: 1-0 | Barış Alper Yılmaz
Galatasaray - Trabzonspor: 2-0 | Eren Elmalı
Galatasaray - Trabzonspor: 2-1 | Felipe Augusto
Galatasaray - Trabzonspor: 3-1 | Yunus Akgün
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Sane'nin ortasında savunmadan sektikten sonra Gabriel Sara'nın kafa vuruşu kaleci Onana'da kaldı.
10. dakikada sağ kanattan Muçi'nin yerden pasıyla ceza sahası solunda topla buluşan Olaigbe'nin rakibini geçtikten sonra çektiği şutu kaleci Uğurcan çeldi.
17. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası Pina'nın pasıyla buluşan Muçi'nin yakın köşeye yerden vuruşu az farkla dışarı çıktı.
24. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sallai'nin ceza sahasına yönelerek uzaktan yaptığı vuruşu kaleci Onana kornere çeldi.
38. dakikada sağ kanatta Sane'nin derin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yunus'un ortasında arka direkte Barış Alper'in gelişine vole vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
45+2. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında Yunus'tan pasını alan Icardi, ceza sahasına koşu yapan Eren Elmalı'ya pasını aktardı. Eren'in sol çaprazdan sert şutunda top filelere gitti. 2-0
OKAN BURUK'TAN 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadelede Trabzonspor karşısına farklı tercihlerle çıktı.
GALATASARAY'IN İLK 11'İ VE YEDEKLERİ
Galatasaray, Trabzonspor karşısında sahaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ilk 11'iyle çıktı.
Yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay ve Mario Lemina yer aldı.
KASIMPAŞA MAÇINA GÖRE FARKLI TERCİHLER
Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, o maçta ilk 11'de görev alan Torreira, Kazımcan ve Günay'ı Trabzonspor karşısında yedek soyundurdu. Bu oyuncuların yerine Uğurcan Çakır, Eren Elmalı ve Gabriel Sara ile sahaya çıkmayı tercih etti.
EREN ELMALI CEZASININ ARDINDAN DÖNDÜ
Bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, Trabzonspor karşısında formasına kavuştu. Milli futbolcu, son olarak 9 Kasım 2025'te Süper Lig'de oynanan ve 1-0 kaybedilen Kocaelispor maçında görev almıştı. Eren Elmalı, 57 gün aranın ardından yeniden sahaya çıktı.
UĞURCAN ÇAKIR 3 MAÇ SONRA SAHADA
Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, yaklaşık 1 aylık aranın ardından yeniden sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı. Son olarak 9 Aralık 2025'te UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynanan maçta görev alan tecrübeli file bekçisi, bu karşılaşmanın 68. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sakatlığı nedeniyle Antalyaspor, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarını kaçıran Uğurcan, 3 maç sonra kaleyi devraldı.
ADA YÜZGEÇ İLK KEZ KADRODA
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 16 yaşındaki Ada Yüzgeç'i ilk kez maç kadrosuna dahil etti. Genç oyuncu, Trabzonspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.
TRİBÜNLER BEKLENENİ VERMEDİ
Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesinde Gaziantep Stadı'ndaki tribünlerin büyük bölümünün boş kaldığı görüldü. Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları, kritik karşılaşmaya rağmen tribünleri dolduramadı.
FATİH TEKKE'DEN 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de son lig maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Bordo-mavililer, Galatasaray karşısına Andre Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batagov, Wagner Pina, Benjamin Bouchouari, Tim Folcarelli, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe ve Felipe Augusto ilk 11'iyle çıktı.
TRABZONSPOR YEDEKLERİ VE DEĞİŞEN İSİMLER
Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Anthony Nwakaeme, Danylo Sikan, Onuralp Çakıroğlu, Turan Deniz Tuncer, Yakuphan Sarıalioğlu, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu ve Taha Emre İnce yer aldı.
O İSİMLER SAHADA
Fatih Tekke, son oynanan Gençlerbirliği maçında ilk 11'de görev yapan Stefan Savic'i kadroya almazken, Sikan'ı yedek soyundurdu. TÜMOSAN Konyaspor'a kiralanan Arif Boşluk'un yerine Serdar Saatçı, Folcarelli ve Olaigbe'ye ilk 11'de şans verdi.
TRABZONSPOR'UN GOLÜ SAYILMADI
Mücadeleye hızlı başlayan bordo-mavililer, henüz ilk dakikalarda Felipe Augusto ile öne geçse de gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
Trabzonspor'un Brezilyalı forveti Felipe Augusto, Galatasaray savunmasının arkasına sarkarak Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara gönderen Augusto, bordo-mavilileri 1-0 öne geçirdi. Ancak pozisyonun ardından maçın hakemi Cihan Aydın, ofsayt kararı verdi.
PERDEYİ BARIŞ ALPER YILMAZ AÇTI
Karşılaşmada dakikalar 38'i gösterirken Galatasaray sağ kanattan geldi. Sane'ni verdiği pasla hareketlenen Sallai, Barış Alper Yılmaz'a ortaladı. Milli futbolcu, Onana'yı mağlup etti.
EREN ELMALI GOLLE DÖNDÜ!
TFF'den aldığı 45 günlük hak mahrumiyeti nedeniyle sahalardan uzak kalan Eren Elmalı, attığı golle geri dönüş yaptı. Yıldız sol bek, Mauro Icardi'nin pasıyla ceza sahasında topla buluştu ve farkı ikiye çıkardı.
FELIPE AUGUSTO SAHNEDE
Trabzonspor ikinci yarıda Felipe Augusto ile farkı bire indirdi. Brezilyalı forvet, Kazeem Olaigbe'nin ceza sahası içindeki pası sonrası ağları havalandırdı ve gol sevinci yaşadı.