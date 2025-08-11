SON DAKİKA
Kartal kanat bölgesi transferinde satranç oynuyor! Sağ kanada Çek yıldız

Beşiktaş, Rashica’yı satarak Kosovalı starın yerine Wolfsburg’lu Cerny’i transfer etmek istiyor. Çek star için yapılan pazarlıklarda 12 milyon Euro’dan 7.8 milyon Euro seviyelerine kadar inildi

Giriş Tarihi :11 Ağustos 2025
Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah- Beyazlılar, Avrupa kulüplerinin radarında olan Milot Rashica'nın ayrılığına sıcak bakıyor. Kosovalı futbolcu için 8 ila 10 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli belirleyen yönetim, cazip tekliflerin değerlendirmeye alınacağını belirtti. Rashica'nın olası ayrılığı sonrası Beşiktaş, yerine düşünülen ismi de belirledi. Kara Kartal'ın transfer listesinde öne çıkan isim, Wolfsburg forması giyen Vaclav Cerny. Çek yıldız için Alman kulübüyle yapılan pazarlıklarda önemli mesafe kat edildiği öğrenildi. Wolfsburg'un başta 12 milyon Euro talep ettiği bonservis bedelinin, 7.8 milyon Euro seviyelerine düştüğü öğrenildi.

52 MAÇTA OYNADI
27 yaşındaki tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Rangers'ta 52 maça çıktı ve 18 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 2027 yılına kadar Wolfsburg ile sözleşmesi bulunan Cerny'nin güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro olarak gösteriliyor. Yönetim, Rashica'nın satışından elde edilecek gelirle Cerny transferini kısa sürede netleştirmeyi hedefliyor.

LİSTEDE İLK SIRADA O VAR
Beşiktaş kanat bölgesi için Cerny'i listenin ilk sırasına aldı. Yönetim Rashica'yı bir an önce satarak Cerny'i kadroya katmak için girişimlerde bulunuyor.

BEŞİKTAŞ GÜÇ DEPOLUYOR
Beşiktaş, St. Patrick's ile oynanacak rövanş maçının hazırlıklarına, dün salonda yapılan çalışmalarla devam etti. Siyah-Beyazlılar kuvvet ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

