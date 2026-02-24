10 yıl sonra enselendi: FETÖ’nün "mahrem müdürü" Bedrettin Günebakmaz Üsküdar’da yakalandı!

İstanbul'da MİT ve TEM ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 10 yıldır aranan ve arananlar listesinde sarı kategoride yer alan Bedrettin Günebakmaz Üsküdar'da yakalandı. İstanbul'da MİT ve TEM ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 10 yıldır aranan ve terör arananlar listesinde sarı kategoride yer alan B.G. Üsküdar'da yakalandı (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır) İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri'nce, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Bedrettin Günebakmaz'ın geçmiş dönemde sözde TSK yapılanması içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında 'müdür' konumunda bulunduğu belirlendi. FETÖ’nün "Mahrem müdürü" yakalandı

BYLOCK'ÇU ÇIKTI

Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranma kaydı bulunan Günebakmaz'ın örgütün kripto haberleşme programı ByLock'u kullandığı, Bank Asya'da hesap artışı olduğu, örgütün yurt dışı yapılanmasında kaydının bulunduğu ve Gölcük'te askerlerle ilgilenen kimya öğretmeni olduğuna ilişkin beyanların dosyada yer aldığı öğrenildi. FETÖ'cü Bedrettin Günebakmaz (İHA) ABONELİKLERİ BAŞKALARI ADINA AÇTIRDI

B.G.'nin Üsküdar'da saklandığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda B.G. yakalanarak gözaltına alınırken, farklı bir kimlikle kira sözleşmesi yaptığı, elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerini başkaları adına açtırdığı belirlendi.