10 yıl sonra enselendi: FETÖ’nün "mahrem müdürü" Bedrettin Günebakmaz Üsküdar’da yakalandı!
10 yıldır aranan ve İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde sarı kategoride yer alan FETÖ firarisi Bedrettin Günebakmaz, MİT koordinesinde İstanbul’da düzenlenen operasyonla Üsküdar’da saklandığı adreste yakalandı. Örgütün TSK'daki Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasında "müdür" konumunda olduğu belirlenen ve ByLock kullandığı tespit edilen şüphelinin, farklı kimliklerle izini kaybettirmeye çalıştığı ve kameralardan kaçmak için çeşitli kılık değiştirici malzemeler kullandığı ortaya çıktı.
İstanbul'da MİT ve TEM ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 10 yıldır aranan ve arananlar listesinde sarı kategoride yer alan Bedrettin Günebakmaz Üsküdar'da yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri'nce, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Bedrettin Günebakmaz'ın geçmiş dönemde sözde TSK yapılanması içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında 'müdür' konumunda bulunduğu belirlendi.FETÖ’nün "Mahrem müdürü" yakalandı
BYLOCK'ÇU ÇIKTI
Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranma kaydı bulunan Günebakmaz'ın örgütün kripto haberleşme programı ByLock'u kullandığı, Bank Asya'da hesap artışı olduğu, örgütün yurt dışı yapılanmasında kaydının bulunduğu ve Gölcük'te askerlerle ilgilenen kimya öğretmeni olduğuna ilişkin beyanların dosyada yer aldığı öğrenildi.
ABONELİKLERİ BAŞKALARI ADINA AÇTIRDI
B.G.'nin Üsküdar'da saklandığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda B.G. yakalanarak gözaltına alınırken, farklı bir kimlikle kira sözleşmesi yaptığı, elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerini başkaları adına açtırdığı belirlendi.
SÜREKLİ KILIK DEĞİŞTİRDİ
Adreste yapılan aramalarda, dışarı çıkarken kendini gizlemek ve kameralara yakalanmamak amacıyla çok sayıda kep, bere ve gözlük bulundurduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan B.G. işlemleri için emniyete götürüldü.