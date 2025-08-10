Leroy Sane ve Gabriel Sara performansı tam not aldı!

Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek sezona üç puanla başladı. Özellikle dikine hücum denemeleriyle öne çıkan Sarı-Kırmızılılar, maç boyunca tam 22 kez rakip kaleye yönelen atak geliştirdi. Bu 22 ataktan 17'si, yeni transfer Leroy Sane ve Gabriel Sara üzerinden gerçekleşti.

OTORİTELERDEN TAM NOT

Sane 9 kez rakip kaleye dikine atak başlatırken, Sara ise 8 kez benzer şekilde etkili çıkış yaptı. Cimbom'un bu dikine oyun anlayışı otoritelerin beğenisini kazandı. Maç kondisyonu tam olmayan Sane'nin, buna rağmen bu istatistikte öne çıkması farklı yorumlara neden oldu.



CİMBOM HIRS KÜPÜ

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına dün başladı. Okan Buruk yönetiminde yapılan idmanda, oyuncuların istekli ve hırslı görüntüsü dikkat çekti.