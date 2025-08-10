Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz alarmı!

Galatasaray sezona Gaziantep deplasmanında fırtına gibi bir giriş yaparken, Barış Alper Yılmaz da performansıyla geceye damgasını vurdu. Biri kendisinin yaptırdığı iki penaltıdan ağları sarsan, bir de Erel Elmalı'ya "al da at" pası vererek asist yapan milli futbolcu performansıyla büyük alkış aldı.

Osimhen ve Icardi'nin yokluğunda 9 numara pozisyonunda görev alan Barış Alper'in sırtı dönük oyunda kendini geliştirmesi ve daha paylaşımcı oynaması da dikkatleri çekti. Galatasaray yönetimi hem bu performanstan büyük bir memnuniyet duyarken, hem de ciddi bir endişe yaşandığı belirtiliyor.

Uzun süredir Barış Alper Yılmaz'ı takip eden Avrupa ve Körfez kulüplerinin önümüzdeki günlerde çok daha istekli şekilde sarı-kırmızılıların kapısını çalabileceği ifade ediliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un mutlaka takımda kalmasını istediği milli futbolcuya özellikle Premier Lig'den iki ciddi teklif geldiği öğrenildi.

İSTİKRANIN DİĞER ADI

Geçen sezon müthiş bir hücum katkısı vererek Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Barış Alper yükselen grafiğini sürdürüyor. Okan Buruk'un en büyük kozlarından birisi olan milli futbolcu birçok mevkide oynayarak teknik ekibe büyük bir rahatlık sağlıyor.