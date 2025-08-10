SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz alarmı!

Çok sayıda önemli takımın transfer gündeminde yer alan yıldız futbolcunun Gaziantep’teki şovu gündemi sarstı. Yönetim bu performans sonrası Barış Alper’e olan ilginin büyümesinden endişe duyuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ağustos 2025
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz alarmı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray sezona Gaziantep deplasmanında fırtına gibi bir giriş yaparken, Barış Alper Yılmaz da performansıyla geceye damgasını vurdu. Biri kendisinin yaptırdığı iki penaltıdan ağları sarsan, bir de Erel Elmalı'ya "al da at" pası vererek asist yapan milli futbolcu performansıyla büyük alkış aldı.

Osimhen ve Icardi'nin yokluğunda 9 numara pozisyonunda görev alan Barış Alper'in sırtı dönük oyunda kendini geliştirmesi ve daha paylaşımcı oynaması da dikkatleri çekti. Galatasaray yönetimi hem bu performanstan büyük bir memnuniyet duyarken, hem de ciddi bir endişe yaşandığı belirtiliyor.

Uzun süredir Barış Alper Yılmaz'ı takip eden Avrupa ve Körfez kulüplerinin önümüzdeki günlerde çok daha istekli şekilde sarı-kırmızılıların kapısını çalabileceği ifade ediliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un mutlaka takımda kalmasını istediği milli futbolcuya özellikle Premier Lig'den iki ciddi teklif geldiği öğrenildi.

İSTİKRANIN DİĞER ADI
Geçen sezon müthiş bir hücum katkısı vererek Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Barış Alper yükselen grafiğini sürdürüyor. Okan Buruk'un en büyük kozlarından birisi olan milli futbolcu birçok mevkide oynayarak teknik ekibe büyük bir rahatlık sağlıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Cem Çelik ’Eko’sistemi anlattı! CHP’li İBB’de 40 milyarı böyle vurdular | Çalışamaz şirketlerden toplanan hisseler Fatih Keleş’e
Kamu ve özel sektör personel arıyor | En az 154 bin kişi alınacak! İşte açık işler
Gazze için umut fenerleri yandı! On binler tekbir sesleriyle Beyazıt’tan Ayasofya’ya yürüdü | Kalabalık dron ile görüntülendi
İsrail’in işgal planı kabul edilemez | Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan Mısır’da açıkladı: Netanyahu tarihten silinecek | İşgal planı uyarısı | Zengezur mesajı
Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında kritik görüşme! Barış yolunda sağlanan ilerlemeler memnuniyet verici
Abdülhamid Han sondaj gemisinden 3 yılda 9 sondaj 75 milyar metreküplük keşif! Arkasında Berat Albayrak’ın hamleleri var
İngiliz polisinden Gazze eylemine sert müdahale: Destekçiler yaka paça gözaltına alındı! Palestine Action yasaklı örgüt ilan edilmişti...
Bakan Yumaklı duyurdu! Çanakkale merkez ve Bayramiç’teki yangınlar kontrol altında
MHP Terörsüz Türkiye için sahaya indi: Hiçbir pazarlık ve taviz söz konusu değil
Çeşme’nin su hasreti bitiyor! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Bugün hizmete alıyoruz!
Tielemans hamlesi! Fenerbahçe kulislerinde konuşulan transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü
Cumhurbaşkanını ilk kez halk seçti! Başkan Erdoğan görevde 11 yılı tamamladı
ICRYPEX davasında skandallar bitmiyor! Vurgunu yapan şirket bilirkişi oldu
Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası o yıldıza övgü! Futbol piyanisti
Tarihe geçti! 55 yılın en sıcağı
Bu penaltı sezon boyunca konuşulacak! Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası olay sözler
Hafta sonu hava nasıl olacak? 9-10 Ağustos MGM’den il il hava durumu raporu: Termometreler 46 dereceyi gösterecek
Galatasaray’dan iki dev transfer! İmkansız denen isim için teklif
9 odalı evinde 2 oğluyla yaşıyor! Çağla Şıkel’in evi olay oldu