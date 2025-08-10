Fenerbahçe’nin Merih Demiral planı

Feyenoord rövanşına hazırlanan Fenerbahçe'de bir yandan da çok yoğun bir transfer hareketliliği var. Yönetim hem kadroyu takviye etmeye uğraşırken hem de gönderilmesi düşünülen isimlerle ilgili çalışmalar yapılıyor.

Mourinho'nun takımda istemediği 3 yabancı stoper Diego Carlos, Djiku ve Rodrigo Becao konusunda henüz net bir adım atılamadı. Eğer bu futbolcudan çıkış yapılabilirse Sarı-Lacivertliler Merih Demiral'la ilgili planlar yaptığı belirtiliyor.

Suudi kulübü Al Alhi ile 1 yıl sözleşmesi kalan milli futbolcunun altyapısında yetiştiği F.Bahçe'ye dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.