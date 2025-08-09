PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Günay Güvenç: Hedefimiz yeni başarılar

Sarı-Kırmızılılar'ın kalecisi Günay Güvenç, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ağustos 2025
Günay Güvenç: Hedefimiz yeni başarılar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sarı-Kırmızılılar'ın kalecisi Günay Güvenç, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Güvenç, "Öncelikle yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk futbolu için güzel bir sezon olur. Burada, bu kulüpte çok güzel yıllar geçirdim. Başlangıçlar zordur. Kazanmak istiyorduk. Yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Sezonun ilk deplasmanında 3 puanı almayı başardık. Takmım için elimden gelen her şeyin iyisini yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

BEN GÖREVİNİ YAPIYORUM
Sağ bekte oynayan ve gecenin başarılı isimlerinden biri olan Rolland Sallai takım olarak iyi bir performans gösterdiklerini söyledi. Macar yıldız, "Güzel bir maç çıkardık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Ben de görevimi yapıyorum" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Zarfımız birlik mazrufumuz kardeşliktir
Çanakkale’de orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor! Bakan Yumaklı: Ekim 2025’e kadar teyakkuz halindeyiz
Borsa İstanbul
İzin süresine yaş ayarı | Çalışanlar, emekliler hangi haklara sahip? Nelere dikkat edilmeli?
Dünyanın gözü ABD’de! Beyaz Saray’da Trump-Aliyev-Paşinyan zirvesi: Üçlü mutabakat imzalandı | Türkiye’den açıklama: Memnuniyet duyuyoruz
2. toplantı 5.5 saat sürdü! Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü kez toplanacak: Tarih belli oldu | MİT, MSB ve İçişleri detayı | 10 yıl gizli kalacak
Yeni sezonda da aslanlar gibi! Gaziantep FK - Galatasaray: 0-3 | MAÇ SONUCU
Türkiye’den Netanyahu’nun Gazze’yi işgal planına sert tepki: Bu lanetli karar, insanlığı işgal etme girişimidir
Gizli hedef Zhegrova | Fenerbahçe’den sağ kanat için ekonomik formül!
Hırsızların planı umdukları gibi olmadı! Başakşehir’de kuyumcuda kasayı bulamadılar: Birbirilerine Kasa yok diye bağırdılar
Tek tek deşifre oldu! İşte sahte e-imza ve diploma operasyonuna ilişkin söylenen yalanlar
Beşiktaş’ta Wilfred Ndidi sonrası sıra onun! Transfer için ilk hamle
Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan’da düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu
İsrail’de Güvenlik Kabinesi Gazze’nin tamamının işgaline onay verdi | Almanya silah ihracatını askıya aldı
Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Dortmund’un yıldızı gelecek
Diyarbakır’dan petrol fışkıracak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: 6 milyar varil
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır’a gidiyor: Gündem Gazze!
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş yaygınlaşıyor! Esnaf POS cihazı almak zorunda mı?
Filistin’e Destek Platformu yarın Gazze için Beyazıt’tan Ayasofya’ya yürüyecek
Tek yastıkta 40 sene! Umman Özkul ile Münir Özkul’un engelleri aşan hikayesi: İlk görüşte aşk ve sonsuz bağlılık