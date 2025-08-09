Günay Güvenç: Hedefimiz yeni başarılar

Sarı-Kırmızılılar'ın kalecisi Günay Güvenç, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Güvenç, "Öncelikle yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk futbolu için güzel bir sezon olur. Burada, bu kulüpte çok güzel yıllar geçirdim. Başlangıçlar zordur. Kazanmak istiyorduk. Yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Sezonun ilk deplasmanında 3 puanı almayı başardık. Takmım için elimden gelen her şeyin iyisini yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

BEN GÖREVİNİ YAPIYORUM

Sağ bekte oynayan ve gecenin başarılı isimlerinden biri olan Rolland Sallai takım olarak iyi bir performans gösterdiklerini söyledi. Macar yıldız, "Güzel bir maç çıkardık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Ben de görevimi yapıyorum" diye konuştu.