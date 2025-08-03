Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Trabzonspor direnişin sembolüdür

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo-Mavili kulübün 58. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Bordo-Mavili kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamaların satırbaşları:

"2 Ağustos 1967... Bir şehrin kalbinden doğan, Karadeniz'in hırçın dalgalarına umutla karışan, milyonların gönlünde taht kuran büyük bir sevdanın adıdır Trabzonspor. Kurulduğu ilk günden bu yana sadece bir spor kulübü değil; inancın, emeğin, karakterin ve direnişin sembolü olmuştur Trabzonspor. Bugün, Trabzonspor'umuzu ekonomik, sportif ve kurumsal anlamda daha güçlü bir geleceğe taşımak adına kararlılıkla çalışıyoruz"