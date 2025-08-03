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Rodrygo'da dev kapışma | Fenerbahçe'nin ezber bozan çılgın transfer planı sınırları zorlayacak

90 milyon Euro’luk yıldız için dev yarış. Süper Lig devi Fenerbahçe, Real Madrid’in gözde ismi Rodrygo’yu kiralık olarak kadrosuna katmak için atağa geçti. Al-Nassr, Arsenal ve Manchester City gibi dev kulüplerin devrede olduğu transferde, Jose Mourinho faktörü Sarı-Lacivertliler'in en büyük kozu olabilir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ağustos 2025
Rodrygo’da dev kapışma | Fenerbahçe’nin ezber bozan çılgın transfer planı sınırları zorlayacak

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Avrupa futbolunda büyük yankı uyandıracak bir transfer gelişmesi gündeme geldi. Süper Lig devi Fenerbahçe'nin, Real Madrid'in yıldız oyuncusu Rodrygo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçtiği ileri sürüldü.

90 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Brezilyalı kanat oyuncusu, Al-Nassr; Arsenal ve Manchester City gibi dev kulüplerin de radarında. Ancak Sarı-Lacivertliler'in, yıldız futbolcuyu ikna etmek için yoğun çaba harcadığı ve oyuncuyla anlaşma sağlandıktan sonra İspanyol kulübü Real Madrid ile resmi görüşmelere başlayacağı gelen bilgiler arasında.

KRİTİK MAÇLARA DAMGA VURDU
Rodrygo, Real Madrid formasıyla bugüne kadar 270 karşılaşmaya çıktı ve bu süreçte 68 gol, 51 asistle önemli bir skor katkısı sağladı.

Genç yaşına rağmen Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da birçok kritik maça damga vuran Sambacı, kariyerinin en önemli kararını vermek üzere.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Rodrygo'nun Real Madrid'den ayrılma sürecinde nihai kararın kendisine ait olduğu ve kulübün de bu karara saygı göstereceği ifade edildi. Öte yandan yıldız futbolcunun son seçeneğinin Fener'in hocası Jose Mourinho faktörü olabileceği öne sürüldü.

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