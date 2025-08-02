Galatasaray’da yeni rota Alisson!

Galatasaray'da kaleci transferi için hareketli saatler yaşanıyor. Ederson ve Donnarumma gibi kalecilerle görüşmeler yapan Cimbom, rotayı Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson'a kırdı.

Sarı-Kırmızılılar, Manchester City'nin başarılı kalecisi Ederson'u transfer etmek için İngiliz ekibiyle temasa geçti. Ancak, City yönetimi Galatasaray'dan astronomik bir bonservis ücreti talep etti. Bunun üzerine Galatasaray yönetimi de teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği Liverpool'un kalecisi Alisson'a yöneldi. Sarı-Kırmızılı kurmayların 32 yaşındaki Brezilyalı kaleci için Liverpool ile görüşmelere başlayacağı gelen haberler arasında.

LAMMENS DE LİSTEDE

2018 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen Alisson'un kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Premier Lig'de şimdiye kadar 229 maçta forma giyen tecrübeli eldiven kalesinde 203 gol gördü. 98 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Alisson, 74 kez Brezilya Milli Takımı'nda forma giydi. Bu arada Antwerp'in 23 yaşındaki Brezilyalı kalecisi Senne Lammens'in ismi Galatasaray ile anılıyor.

200 MAÇTA GOL YEMEDİ

G.Saray'ın ilgilendiği Alisson Becker, kariyerinde 463 maçta forma giydi. 200 maçta kalesini gole kapattı.