Aslan’dan Lazio maçı için son prova

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında hazırlık maçında Lazio ile karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak.
Cimbom, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi temsilcisi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya Ligi takımlarından Cagliari'yi 3-1 ve Fransa ekibi Strasbourg'u yine 3-1 mağlup etmişti.
OSIMHEN İLK İDMANINA ÇIKTI
İtalyan ekibi Napoli'den bonservisi alınan Nijeryalı golcü Victor Osimhen, transferinin ardından ilk antrenmanına çıktı. Okan Buruk yönetimindeki idmanda Sarı-Kırmızılı futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.