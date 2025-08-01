Fırtına Melo’da ısrarcı! Trabzonspor Juventus’un yıldızı için yoğun mesai harcıyor

Trabzonspor, merkez orta sahaya yapacağı takviye için tüm önceliğini Arthur Melo transferine verdi. Brezilyalı oyuncu için uzun süredir temaslarını sürdüren Bordo-Mavililer, bu transferde ısrarcı. Kulübü Juventus ile görüşmelerini sürdüren Trabzonspor yönetimi, bu transferi gerçekleştirmeyi çok istiyor. Ancak oyuncunun yüksek maaş talebi ve sözleşme detayları, süreci uzatıyor. Taraflar arasında maddi farkın kapanmaya başladığı, ancak anlaşmanın henüz tamamlanmadığı öğrenildi. Oyuncu tarafı da Türkiye'den gelen ilgiyi dikkate alıyor. Ancak Melo'nun geleceğiyle ilgili kararını tamamen netleştirmediği, menajerinin farklı kulüplerle de temas halinde olduğu belirtiliyor. Trabzonspor ise zaman kaybetmeden bu transferi bitirmek istiyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin de kadro planlamasında Arthur Melo'ya özel bir yer ayırdığı, yönetimin bu nedenle görüşmeleri hızlandırdığı ifade ediliyor. Görüşmelerin birkaç gün daha sürebileceği ancak bu transfer için tüm imkanların seferber edildiği öğrenildi.