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Fenerbahçe yeni sezona hazır!

Fenerbahçe Chobani Stadyumu’nda oynadığı özel maçta İtalya’nın güçlü ekibi Lazio’yu İrfan Can’ın golüyle devirdi. Rakibi önünde etkili bir futbol sergileyen Sarı-Lacivertliler Feyenoord maçı öncesi iyi sinyaller verdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Temmuz 2025
Fenerbahçe yeni sezona hazır!

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F.Bahçe, Chobani Stadyumu'nda yaptığı maçta İtalya'nın köklü takımlarından Lazio'yu 1-0 mağlup etmeyi başardı. Kanarya maça İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Brown, Bartuğ, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve John Duran ilk onbiriyle başladı. Devre 0-0 berabere sonuçlandı. 60'da En- Nesyri'nin pasında İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı. Bu dakikadan sonra üstünlüğünü sürdüren Sarı- Lacivertliler İtalyan takımı Lazio'yu 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Fenerbahçe, Lazio'yu 1-0 mağlup ederken sezona iyi bir performansla başlayan İrfan Can Kahveci yine gol attı. Benfica maçında da fileleri havalandıran İrfan Can'ın yanı sıra Sarı-Lacivertli futbolcular güçlü rakipleri önünde iyi sinyaller verdi.

4'ÜNCÜ GALİBİYET
Fenerbahçe bu sezon oynadığı 6. hazırlık maçında 4. galibiyetini aldı. Kanarya daha önce Portimonense'yi 2-1, Uniao Leiria'yı 2-0 ve Al İttihad'ı 4-0 yenerken Benfica'ya 3-2 yenilmiş K.Gümrük'le de 2-2 berabere kalmıştı.

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