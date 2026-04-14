Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Siber Şubesi, Türkiye'deki yasadışı bahis pazarının yüzde 40'ını kontrol ettiği iddia edilen firari Burak Başel'in şebekesine yönelik Bursa merkezli operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında Erdem Murat Ünal'ın da bulunduğu 30'a yakın kişi gözaltına alındı, 10'un üzerinde şüpheli tutuklandı ve iki şirkete TMSF kayyum atandı.

Gizli tanık 'Ihlamur', Başel'in yönetimindeki yapının aylık yaklaşık 1 milyar dolar ciro elde ettiğini iddia etti.

Operasyonda Erdem Murat Ünal'ın koordinasyonu, eşi Pınar Ünal'ın finansal trafiği, oğulları Enes Ünal'ın teknik altyapıyı yönettiği aile şirketi yapısı ortaya çıkarıldı.

Soruşturmada Burak Başel'in KKTC merkezli Basel Holding ve Malta merkezli Paymix ödeme kuruluşları ile kripto para transferleri mercek altına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Siber Şubesi, Türkiye'deki yasadışı bahis pazarının yüzde 40'ını kontrol ettiği öne sürülen firari Burak Başel ve bağlantılı olduğu devasa altyapı şebekesini, Bursa merkezli bir operasyonla çökertti.



Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre; geçtiğimiz ay iki ayrı operasyonla aralarında Erdem Murat Ünal'ın da bulunduğu 30'a yakın isim gözaltına alındı. 10'un üzerinde şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda iki şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. 3 yıldır süren titiz takip sonucunda Türkiye'deki bahis pastasından milyarlarca dolar pay alan yapının Malta'dan Londra'ya, oradan Bursa'ya uzanan tüm ayakları Türk adaleti tarafından deşifre edilmiş oldu.





AYLIK 1 MİLYAR DOLAR CİRO



Soruşturmanın en kritik noktalarından birini gizli tanık "Ihlamur"un ifadeleri oluşturdu. "Ihlamur", Başel'in yönetimindeki yapının aylık yaklaşık 1 milyar dolar ciro elde ettiğini iddia etti. Yapılan teknik takiplerde, bahis dünyasının "kalbi" sayılan "DAGUR" yönetim paneli deşifre edildi.