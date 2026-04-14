İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Siber Şubesi, Türkiye'deki yasadışı bahis pazarının yüzde 40'ını kontrol ettiği iddia edilen firari Burak Başel'in şebekesine yönelik Bursa merkezli operasyon düzenledi.
Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre; geçtiğimiz ay iki ayrı operasyonla aralarında Erdem Murat Ünal'ın da bulunduğu 30'a yakın isim gözaltına alındı. 10'un üzerinde şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda iki şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. 3 yıldır süren titiz takip sonucunda Türkiye'deki bahis pastasından milyarlarca dolar pay alan yapının Malta'dan Londra'ya, oradan Bursa'ya uzanan tüm ayakları Türk adaleti tarafından deşifre edilmiş oldu.
AYLIK 1 MİLYAR DOLAR CİRO
Soruşturmanın en kritik noktalarından birini gizli tanık "Ihlamur"un ifadeleri oluşturdu. "Ihlamur", Başel'in yönetimindeki yapının aylık yaklaşık 1 milyar dolar ciro elde ettiğini iddia etti. Yapılan teknik takiplerde, bahis dünyasının "kalbi" sayılan "DAGUR" yönetim paneli deşifre edildi.
Enes Ünal
Sıradan ve küçük çaplı bahis sitelerinde bulunmayan, yalnızca büyük hacimli organizasyonların kullandığı bu profesyonel "işlem motoru", bahislerin onaylanmasından bonus tanımlamalarına kadar her adımı otomatik botlarla yönetiyor. Ele geçirilen log kayıtlarında, şüpheli Enes Ünal'ın sunuculara "root" (en üst düzey yönetici) yetkisiyle bağlandığı ve dakikada tam 800 işlem yapabilen bot yazılımlarını bizzat yönettiği kanıtlandı. Dosyaya teknik olarak en kritik delil olarak giren bu veriler, şüphelilerin "Sadece yazılım yapıyoruz
" savunmasını çökerterek, sistemin doğrudan işletmecisi olduklarını gözler önüne serdi. Jandarmanın deşifre ettiği yapının en çarpıcı yanı, tam bir aile şirketi gibi yönetilmesiydi.