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Portekizli hoca yine sınıfta kaldı! Fenerbahçe küme düşen Hatay'dan 4 gol yedi

Kanarya Mersin’de En Nesyri ile öne geçti. Ancak başta Ertuğrul olmak üzere defansta yapılan inanılmaz hatalarla kalesinde 4 gol gördü. İrfan Can’ın golüyle farkı ikiye indiren F.Bahçe tel tel döküldü. Mourinho yenilgide başrol oynadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025
Portekizli hoca yine sınıfta kaldı! Fenerbahçe küme düşen Hatay’dan 4 gol yedi

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Fenerbahçe'ye Hatay darbesi... Ligde 2. sırayı garantileyen Kanarya küme düşmesi daha önceden kesinleşmiş olan Hatayspor'a deplasmanda 4-2 yenilerek taraftarını kahretti.

27'de Amrabat'ın şutunda dönen topu tamamlayan En Nesyri Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. 38'de Okoronkwo, Mert Müldür'le girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Arslan Mert Müldür'e son adam yorumu yaparak kırmızı kart gösterdi. 44'te Massanga'nın vuruşunda top Ertuğrul'un sırtına çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

2. DEVRE FENERBAHÇE ÇÖKTÜ
Maçın 51. dakikasında En Nesyri'nin şutunda Kamil Ahmet topu çizgiden çıkardı. 52'de Ertuğrul topu göğsüyle kontrol edip uzaklaştırmak isterken topu önünde bulan Boutobba meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1. 63'te kazanılan penaltıyı gole çeviren Görkem farkı 3'e çıkardı.: 3-1. 66'da Okoronkwo skoru 4-1 yaptı. 90+4'te İrfan Can skoru ilan etti: 4-2.

BAŞKANIMIZ BANA ÇOK GÜVENİYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho farklı kaybedilen Hatayspor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, "Önümüzdeki sezon burada kalacak mısınız?"sorusuna, "Başkanımız bana çok güveniyor. Bunu daha önce televizyonda söyledi. Kendisi bu konuda gayet netti. Eğer düşüncesinde değişiklik olduysa bu bana söylenmedi" dedi. Portekizli hoca Ertuğrul'un hatalı goller yediğini sözlerine ekledi.

KOÇ&MOURİNHO ZİRVESİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bugün Mourinho ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Koç'un Hatayspor mağlubiyeti ve yaşananlarla ilgili Portekizli hocadan bilgi alacağı gelen bilgiler arasında.

KANARYA'YA İLK KEZ KIRMIZI KART
F.Bahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Müldür Süper Lig'de dün 55. maçına çıktı. 26 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de ilk kez kırmızı kart gördü. Bu arada bu sezon kırmızı kartla cezalandırılan oyuncusu olmayan Kanarya'da ilk kez bir futbolcuya kırmızı kart çıktı.

926 GÜN SONRA BİR İLK YAŞANDI
F.Bahçe 2022-23 sezonunda Giresun'a yenildikten 926 gün sonra G.Saray, Beşiktaş ve Trabzon dışında bir Süper Lig takımına karşı maç kaybetmiş oldu.

KALE DÜŞTÜ!
Fenerbahçe'de Hatayspor maçında kaleyi koruyan Ertuğrul Çetin dün büyük şanssızlık yaşadı. İlk yarıda Massango Matondo'nun attığı golde top, kaleci Ertuğrul'un sırtına çarparak ağlarla buluştu. 22 yaşındaki kaleci 2. golde ise kalesinden çıktı. Topu ıskaladı. Topu önünde bulan Boutobba topu boş kaleye yuvarladı.

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