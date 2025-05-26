Sarıyla kırmızıyla alnının akıyla | Galatasaray şampiyonluk kupasını Yenikapı’da kaldırdı!

Ve Cimbom taç giydi... Şampiyon Galatasaray sezon boyunca sergilediği müthiş mücadele sonunda hak ettiği şampiyonluk kupasını Yenikapı Meydanı'nda on binlerce taraftarının önünde havaya kaldırdı. 38 haftanın tam 36'sında ligin zirvesinde olan, rekorları birer birer kıran, özellikle son 2 ayda müthiş bir futbol sergileyen Cimbom bir kez daha Fenerbahçe'yi geçerek mutlu sona ulaştı.

KAPTANLARIN ELİNDE KALKTI

Okan Buruk yönetiminde üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Türk futbol tarihinde ilk kez bir stat dışında kupa kaldıran takım oldu.

Sarı-Kırmızılı yönetimin çalışmaları sonrasında TFF yetkilileri tarafından Yenikapı Meydanı'na getirilen şampiyonluk kupası, tarihi bir kalabalığın önünde kaptanlar Fernando Muslera ve Mauro Icardi'nin elinde havaya kalktı.

Sezon boyunca yağmur, kar, çamur, soğuk demeden takımını destekleyen taraftarlar kupa coşkusunu doyasıya yaşadı. Tarihe geçecek kutlamalar gece yarısına kadar devam etti.

MÜTHİŞ BİR COŞKU VARDI

Müthiş bir heyecana sahne olan şampiyonluk yarışından galip ayrılan Galatasaraylı futbolcular büyük coşku yaşadı. Sarı- Kırmızılılar üst üste 3. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.