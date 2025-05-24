Galatasaray’dan Osimhen’e dev teklif

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da kiralık olarak forma giyen yıldız golcünün adı birçok kulüple anılıyor.

Galatasaray'ın Nijeryalı golcü için son teklifi de ortaya çıktı. Cimbom'un Osimhen için son olarak yıllık 16 milyon Euro'luk maaş teklifinde bulunduğu ve beklemeye geçtiği öğrenildi. Osimhen, teklifi kabul ederse 3 yıl için 48 milyon Euro gelir elde edecek. Suudi Arabistan'dan gelen teklif ise yıllık 45 milyon Euro. Osimhen, Körfez'e giderse 3 yıl için 135 milyon Euro gelirin sahibi olacak.

İtalyan ekibi Napoli, Osimhen'in bonservisi için 75 milyon Euro talep ediyor. Bu sezon Galatasaray ile 40 maça çıkan yıldız golcü, 36 gol atarken 8 asiste imza attı. Toplamda 44 gole katkıda bulundu.