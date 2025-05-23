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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a seçim tavsiyesi! "Hemen yap başkan"

Trendyol Süper Lig’de bu sezonda da şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe, kritik günlerden geçiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a seçim tavsiyesi! Hemen yap başkan

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise bu kampanyayı "onur kırıcı" olarak nitelendirdikten sonra eylül ayında olağanüstü genel kurul kararı almıştı. Koç'un, eski başkan Aziz Yıldırım ile görüşmesi bekleniyordu ve haftalardır merakla beklenen bu görüşmenin nihayet gerçekleştiği öğrenildi.

Koç'un, Yıldırım'ın ofisinde dün bir araya geldiği belirtiliyor. Bu arada F.Bahçe Kulübü Ali Koç'un Aziz Yıldırım'la görüştügünü resmi sitesinden duyurdu. Bu görüşmede Aziz Yıldırım'ın Koç'a, "Seçimi hemen yap başkan" tavsiyesinde bulunduğu öğrenildi.

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