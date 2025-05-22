Transfer gündemine aldılar: Fırtına’nın hedefi Bouanga!

Trabzonspor, MLS ekibi Los Angeles FC forması giyen Denis Bouanga'ya kanca attı. Fırtına, 30 yaşındaki kanat oyuncusu için hamle yapmaya yapmayı planlıyor.

Bu sezon 19 maçta görev alan ve 10 gol, 3 asistlik katkı sağlayan sol kanat oyuncusu, performansıyla göz kamaştırıyor. Gabon Milli Takımı formasını da düzenli olarak giyen Bouanga, milli forma ile bugüne dek 45 maça çıktı ve 13 gol kaydetti. Kulüp kariyerinde ise 400 resmi maça çıkan Denis Bouanga, 165 gol ve 66 asistlik etkileyici bir performansa imza attı. Skor üretme konusundaki becerisiyle tanınan deneyimli kanat oyuncusu, hem bitirici vuruşlarıyla hem de asistleriyle ön plana çıkıyor.