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Çizme’den müjdeli haber! Osimhen'in Juventus'a "hayır" dediği iddia edildi

İtalyan basını Osimhen’in, Juventus’un kendisine olan yoğun ilgisine rağmen İtalyan temsilcisine “Hayır” dediğini öne sürdü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025
Çizme’den müjdeli haber! Osimhen’in Juventus’a hayır dediği iddia edildi

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Galatasaray'da sezonun sonuna doğru yaklaşırken geleceği belirsizliğini koruyan Victor Osimhen ile ilgili transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor. Napoli merkezli Il Mattino'da yer alan habere göre, Osimhen, Juventus'un kendisine olan yoğun ilgisine rağmen İtalyan temsilcisine "Hayır" dedi.

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Haberde Osimhen'in bir sonraki takımının kesin olarak Juventus olmayacağı belirtilirken, Osimhen'in ekonomik istekleri kadar sportif isteklerinin de olduğu ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takımda oynamak istediği ifade edildi. Nijeryalı golcünün Türkiye'de yakaladığı başarının ardından Galatasaray'da kalma fikrini de değerlendirdiği de haberin detaylarında yer aldı.

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