Çizme’den müjdeli haber! Osimhen'in Juventus'a "hayır" dediği iddia edildi

Galatasaray'da sezonun sonuna doğru yaklaşırken geleceği belirsizliğini koruyan Victor Osimhen ile ilgili transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor. Napoli merkezli Il Mattino'da yer alan habere göre, Osimhen, Juventus'un kendisine olan yoğun ilgisine rağmen İtalyan temsilcisine "Hayır" dedi.

CİMBOM'DA KALABİLİR

Haberde Osimhen'in bir sonraki takımının kesin olarak Juventus olmayacağı belirtilirken, Osimhen'in ekonomik istekleri kadar sportif isteklerinin de olduğu ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takımda oynamak istediği ifade edildi. Nijeryalı golcünün Türkiye'de yakaladığı başarının ardından Galatasaray'da kalma fikrini de değerlendirdiği de haberin detaylarında yer aldı.