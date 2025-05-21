Osimhen’e 42 milyon Euro teklif!

Attığı goller ve yaptığı asistlerle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Victor Osimhen için flaş bir iddia ortaya atıldı. Geleceği için henüz karar vermeyen ve teklifleri görmek isteyen Victor Osimhen için Suudi ekibi Al Hilal'in devreye girdiği ve oyuncuya astronomik bir teklifte bulunduğu öne sürüldü.

OSIMHEN'İN KARARI BEKLENİYOR

Körfez ekibinin 26 yaşındaki Nijeryalı yıldıza yıllık 42 milyon Euro önerdiği iddia edildi. Galatasaray da oyuncunun kalmak istemesi halinde 66 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini Napoli'ye ödeyerek yıldız futbolcuyu takıma kalıcı olarak kazandırmayı hedefliyor.