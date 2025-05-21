42’lik kaleci Reina teknik direktörlüğe geçiyor

İspanyol kaleci Pepe Reina, 25 yıllık kariyerine son verip teknik direktör olacağını duyurdu. İtalyan ekibi Como'nun 42 yaşındaki kalecisi Reina, Cuma günü Serie A'da sezonun son haftasında Como-Inter maçıyla profesyonel futbola veda edecek. Profesyonel kariyerine 2000 yılında Barcelona'da başlayan Liverpool, Bayern Münih, Milan, Lazio, Napoli gibi Avrupa'nın büyük kulüplerinde forma giyen Reina, İspanya Milli Takımı'nın kalesini ise 36 maçta korudu. Pepe Reina bu sezon Como ile 12 maça çıktı. 14 gol yiyen Reina 2 maçta geçit vermedi.

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