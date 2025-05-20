Galatasaray Mayıs ayının 15 gününde en az 1 kupayı havaya kaldırdı!

Mayıslar bizimdir mottosu ile rakiplerine karşı büyük üstünlük kuran Galatasaray'ın yılın 5. ayında elde ettiği başarılar dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılılar, Mayıs ayında tam 21 zafer kazandı. Son olarak 18 Mayıs'ta 25. Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, 3 Mayıs'ta 12. Süper Lig Kupası, 5 Mayıs'ta 19. Süper Lig Kupası'nın sahibi oldu.

AVRUPA ŞAMPİYONU

10 Mayıs'ta 17. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Cimbom, 12 Mayıs'ta 6. ve 18. Lig Kupası'nı müzesine taşıdı. 14 Mayıs'ta 16. Süper Lig Kupası'nı kazanan Aslan, 15 Mayıs'ta 8. ve 10. Süper Lig Kupası'nı elde ederek taraftarına büyük sevinç yaşattı. 17 Mayıs'ta UEFA Kupası ve 11. Süper Lig Kupası'nı havaya kaldıran Galatasaray, 18 Mayıs'ta 25. şampiyonluğunu elde etti ve 5. yıldızı taktı. 19 Mayıs'ta 21. ve 22. Süper Lig şampiyonluğunu ilan eden Aslan, 21 Mayıs'ta 14. Süper Lig zaferini kutladı.

(Takvim Gazetesi)

HİÇ BOŞ GÜNÜ YOK!

23 Mayıs'ta 13. Süper Lig, 25 Mayıs'ta ise 3. ve 20. Süper Lig şampiyonluğunu kazandı. 26 Mayıs'ta geçen sezon Süper Lig şampiyonu oldu. 28 Mayıs'ta 5. Süper Lig zaferini elde ederken, 30 Mayıs'ta ise 9. ve 23. Süper Lig şampiyonluklarını kazanarak taraftarına bayram yaşattı.



YENİKAPI İÇİN GERİ SAYIM

Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, hafta sonu büyük bir kutlama yapmayı planlıyor. Sarı-Kırmızılı Yönetimin, Yenikapı'da yapılması beklenen şampiyonluk kutlamaları için gerekli izinleri almak üzere olduğu ve resmi açıklamanın 1-2 gün içinde yapılacağı belirtildi.

5 YILDIZLI FORMALAR SATIŞTA

Galatasaray, yeni ürünlerini satışa çıkardı. Kazandığı şampiyonluk ile Türkiye'de 5. yıldızı takan ilk takım olan Galatasaray, yıldızlara vurgu yaptığı yeni ürünlerini tanıttı.

Sarı-Kırmızılılar'ın 2024-2025 sezonundaki ana formasına 5. yıldızın eklenmesiyle hazırlanan yeni formalarda yeni tasarım ve detaylara yer verilmedi. Yıldızın eklendiği yeni forma GS Store mağazalarında ve online sitede satışa çıkarıldı. Galatasaray 5 yıldızlı forma 2 bin 999 liradan satışa çıktı.