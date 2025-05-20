3 yıl üst üste şampiyonluk | Rekorların adamı Okan Buruk!

2023-2024 sezonunda 102 puanla şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplayan takım oldu. Geçen sezon ligde çıktığı 38 maçın 33'ünü kazanan "Cimbom", bir sezonda elde edilen galibiyet sayısında rekor kırdı. Okan Buruk, Süper Lig'de bir takım ile 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam ünvanını aldı. Okan hoca, futbolcu olarak 7 kez lig kupasını kazandı. Tecrübeli çalıştırıcı, toplamda 11 kezle en fazla Süper Lig şampiyonluğu gören isim olma başarısı gösterdi.

ÜST ÜSTE 21 MAÇ KAZANDI

17 kezle ligde üst üste galibiyet rekoru da Okan Buruk'da. Buruk, Galatasaray'ın başında iç sahada üst üste 21 Süper Lig maçından galibiyetle ayrılarak bu alanda da rekorun sahibi oldu. Ayrıca deplasmanda üst üste 17 maç kazanarak da rekor kırdı. Süper Lig'de üst üste en çok maç kazanan teknik direktör de Okan Buruk. İç sahada 35 maç üst üste gol atan Buruk'lu Galatasaray bu alanda da zirvenin sahibi olarak dikkat çekiyor.

5 YILDIZLA 5. SIRADA

Galatasaray, TOP 5 ve Süper Lig içerisinde en çok şampiyon olan 5. takım konumunda. İlk sırada 36 şampiyonlukla Real Madrid ve Juventus yer alıyor. Onların hemen arkasında 34 şampiyonlukla Alman devi Bayern Münih bulunuyor. Barcelona 28 şampiyonlukla 3. basamakta bulunuyor. Galatasaray ise 25 lig şampiyonluğu ile 5. sırada kendisine yer buldu.



ZAHA'DAN TEBRİK

Galatasaray'dan Charlotte'a transfer olan Wilfred Zaha, Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu kutladı. 32 yaşındaki Fildişili yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Galatasaray'ın şampiyonluk mesajını etiketledi.