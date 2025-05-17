Fener’e Carlos piyangosu

Devre arasında Fenerbahçe'nin 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos şu ana kadar performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Yönetimin yeni sezon öncesi elden çıkarma kararı aldığı Brezilyalı stoperle alakalı sevindirici bir gelişme yaşandı.



İspanyol basınına göre Sevilla eski futbolcusunu transfer etmek için teklif hazırlığı yapmaya başladı. Ancak Sevilla'nın bu transferi kiralık olarak bitirebileceği de ifade edildi. Diego Carlos'un 3.5 milyon Euro'luk net maaşının da İspanyol kulübünü bir hayli zorlayabileceği belirtildi.

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