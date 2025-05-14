Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’un hedefi 17. final maçında 10. kez kupayı kazanmak!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Bordo- Mavili takım, kulüp tarihindeki 17. final maçında 10. kez kupayı kazanmayı hedefliyor.

Trabzonspor, ligde mücadele etmeye başladığı 1974-75 sezonunda ilk kez Türkiye Kupası finali oynadı. O tarihten itibaren bugüne kadar çıktığı 16 finalin 9'unu kazanan Karadeniz ekibi, bu alanda önemli bir başarıya imza attı.

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında kazandı. Bordo-Mavililer, kupayı ilk kez 1976-77 sezonunda Beşiktaş'a karşı müzesine götürdü.

İKİ İSİMDEN BÜYÜK FEDEKARLIK

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan milli file bekçisi Uğurcan Çakır ve Karadağlı stoper Stefan Savic'in teknik direktör Fatih Tekke ile konuşup final maçında oynamak istediklerini söyledikleri öğrenildi. Son idmanda yer alan iki ismin de hafif sakatlıkları olmasına rağmen maça ilk 11'de başlayacakları belirtildi. Fatih Tekke, kalede Uğurcan'a stoper tandeminde de Savic ve Batagov'a şans verecek.

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