Okan Buruk farkı

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde başarıdan başarıya koşuyor. Sarı- Kırmızılılar, üst üste 7 galibiyet alırken ligde İstanbul dışında son 18 maçta 17 galibiyete imza attı. Son 3 sezonda 4 büyükler arasında en fazla galibiyet alan takım olan Cimbom, ligde deplasmanda en fazla puan toplayan ekip. İç sahada da en fazla puan alan takım olan Aslan, Süper Lig tarihinde Mayıs ayında en fazla galibiyete imza atan takım olarak rakiplerine fark attı. Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesine ulaşan teknik direktör Okan Buruk.

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