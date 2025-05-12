Barcelona zafere çok yakın

İspanya Ligi'ndeki dev maçta Barcelona evinde Real Madrid'i 4-3 yenerek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Real Madrid, Mbappe'nin biri penaltıdan attığı 2 golle 2 farklı öne geçti. 19'da Garcia, 32'de Yamal, 34 ve 45'te Raphinha'nın golleriyle Barcelona 4-2'yi yakaladı. 70'te sahneye bir kez daha Mbappe çıktı ve maçın skorunu belirledi: 4-3. İspanya Ligi'nde bitime 3 hafta kala Barcelona 82 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.



Real Madrid ise 75 puanla ikinci sırada. Real Madrid'te milli oyuncumuz Arda Güler ilk 11'de başladı. Son dönemde gösterdiği üstün performansla adından söz ettiren Arda, bu maçta sahaya ilk 11'de çıkarak El Clasico'da başlangıç yapan ilk Türk futbolcu unvanını elde etti. Milli yıldız, ikinci yarının başında oyundan çıktı ve yerini Diaz'a bıraktı.

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