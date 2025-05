Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "Kızsan da terk edemezsin”

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 61 Derece Dergisi'ne özel açıklamalar yaptı. Tekke, Trabzon'dan uzak geçirdiği her günü bir kayıp olarak değerlendirirken, şehre ve kulübe olan bağlılığının çok derin olduğunu söyledi. 47 yaşındaki teknik adam, "Trabzonspor'a olan sevgimiz, ailemize olan sevgimiz gibi bir şey. Ailemize kızgınken de onları sevmeye devam ederiz. Aynı şekilde, taraftar olarak da takıma duyduğumuz sevgiyi her durumda göstermeliyiz" dedi. Fatih hoca, "Ben Trabzonluyum ve orada olan her şey benim için çok özel bir yere sahip" ifadelerini kullandı.

