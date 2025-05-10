Şampiyonluk şansı azalan Fenerbahçe, Başakşehir’i devirdi! Galatasaray’la puan farkı 5’e indi

Fener umuda tutundu... Geçen hafta aldığı Beşiktaş yenilgisiyle şampiyonluk şansı çok azalan Sarı- Lacivertliler, Başakşehir deplasmanında 4-1 kazanarak lider Galatasaray'la puan farkını maç fazlasıyla 5'e indirdi.

MERT MÜLDÜR SÜPER BİTİRDİ

19. dakikada Amrabat'ın faulü sonrası Başakşehir penaltı kazandı. Ancak Piatek'in penaltısında Livakovic gole izin vermedi. 44. dakikada İsmail'in şık ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Mert Müldür harika bitirdi ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti. 60. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Milan Skriniar skoru 2-0'a getirdi. 86. dakikada soldan Kostic'in ortasına çok iyi yükselen En Nesyri golü attı: 0-3.

PERDEYİ OĞUZ AYDIN KAPATTI

90+1. dakikada Ömer Faruk farkı 2'ye indirdi: 3-1. Maçta son sözü Oğuz Aydın söyledi. Milli futbolcu 90+3'te ağları sarstı ve Fenerbahçe, Başakşehir'i 4-1 yenerek az olan şampiyonluk şansını sürdürdü.

EN NESYRİ 2 AY SONRA

Son zamanların suskun ismi Youssef En Nesyri sonradan oyuna girdiği Başakşehir maçında kafayla ağları sarstı. Faslı yıldız 2 Mart'taki Antalyaspor maçından sonra ilk kez gol atmayı başardı.