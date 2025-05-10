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Osimhen'den Galatasaray'a vefa dolu sözler! "Karşılıklı bir bağ gerçek bir aidiyet var"

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, “Galatasaray ile aramızda karşılıklı bir bağ, gerçek bir aidiyet var. Dürüst olmak gerekirse Galatasaray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım.” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025
Osimhen’den Galatasaray’a vefa dolu sözler! Karşılıklı bir bağ gerçek bir aidiyet var

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, kendisine fırsat verdiği için Sarı- Kırmızılı kulübe sonsuza kadar minnettar kalacağını söyledi. Galatasaray TV'ye konuşan 26 yaşındaki Nijeryalı golcü, "Galatasaray ile aramızda karşılıklı bir bağ, gerçek bir aidiyet var. Dürüst olmak gerekirse Galatasaray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım. Kariyerimde şu ana kadar en çok keyif aldığım, en tutkulu ve hatta en şefkatli taraftarlara sahip kulübün Galatasaray olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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