Jose Mourinho'dan "11'i nasıl belirliyorsun?" sorusuna alaycı yanıt!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Başakşehir galibiyeti sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu sezon 30 farklı ilk 11 tercihi yapan Jose Mourinho, ilk 11'i nasıl belirlediğiyle ilgili soruya "Fenerbahçe'de ilk 11'i şöyle yapıyorum; 25 adet bozuk param var. Bunları havaya atıyorum. Masanın üstünde kalan bozuk paradaki oyuncuları ilk 11'e alıyorum. Yere düşen paradaki oyuncular ise yedek kulübesinde oluyor. Hafta içi de İstanbul'daki gece kulüplerine gidiyorum, eğleniyorum. 11'i böyle belirliyorum" ifadeleri ile yanıt verdi.

KONUŞMAK İSTEMİYORUM

Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Mourinho, "Soruyu anlamadım" cevabını verdi. Ali Koç'un 'Kalması daha iyi olur' sözlerinin hatırlatılması üzerine Jose Mourinho, "Başkanımın sözleri hakkında konuşmak istemiyorum. Başkanım, başkanımdır. Sözleri onun sözleridir. Onun sözleri hakkında yorum yapamam. Ona ve yorumlarına çok büyük saygı duyuyorum" dedi.



AMRABAT VE İSMAİL EYÜP'E KARŞI YOK

Fenerbahçe'de 18. dakikada Duarte'ye yaptığı faul sonrası penaltıya sebebiyet veren Sofyan Amrabat sarı kart görerek cezalı duruma düştü... Fenerbahçe'nin orta sahasında görev alan İsmail Yüksek de gördüğü sarı kartla Eyüp maçı öncesi cezalı duruma düştü.