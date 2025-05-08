Trabzonspor’a 10 milyon TL’lik müjde!

Trabzonspor, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ettifaq Kulübü ile yaşadığı transfer uyuşmazlığı konusunda FIFA Uyuşmazlık Çözüm Komitesi'nden olumlu sonuç aldı. Komite, Trabzonspor'un yaptığı başvuruyu haklı bularak Al-Ettifaq Kulübü'nün Bordo-Mavililer'e 1 milyon Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 10 milyon Türk lirası) ödemesine karar verdi.



Kararın, Berat Özdemir'in Başakşehir'e transferi sürecinde yaşanan hukuki süreç sonrası çıktığı öğrenildi. Al- Ettifaq, söz konusu ödeme yükümlülüğünü 1 Temmuz 2025 tarihine kadar yerine getirmek zorunda olacak.



TEKKE'NİN EN KISIR MAÇI

Kasımpaşa ile oynanan maçta Toplamda 0.45 gol beklentisi üreten Bordo-Mavililer, rakip kaleye tehlike oluşturmakta zorlandı. Trabzonspor ayrıca maçta sadece 1 korner kullanabildi. Bu istatistik, Bordo-Mavililer'in hücumda yaşadığı etkisizliği bir kez daha gösterirken, beklenen baskı da kurulamadı. Trabzonspor, rakip sahada yalnızca 10 top kazanarak bu alanda haftanın en kötü takımları arasında yer aldı. Maç boyunca toplamda yalnızca 2173 metre sprint atan Trabzonspor, fiziksel anlamda rakibine karşı üstünlük kuramadı. Kasımpaşa'nın ise bu alanda daha fazla mesafe kat ettiği görüldü.

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