PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor’a 10 milyon TL'lik müjde!

Komite, Trabzonspor'un yaptığı başvuruyu haklı bularak Al-Ettifaq Kulübü'nün Bordo-Mavililer'e 1 milyon Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 10 milyon Türk lirası) ödemesine karar verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025
Trabzonspor’a 10 milyon TL’lik müjde!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ettifaq Kulübü ile yaşadığı transfer uyuşmazlığı konusunda FIFA Uyuşmazlık Çözüm Komitesi'nden olumlu sonuç aldı. Komite, Trabzonspor'un yaptığı başvuruyu haklı bularak Al-Ettifaq Kulübü'nün Bordo-Mavililer'e 1 milyon Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 10 milyon Türk lirası) ödemesine karar verdi.

Kararın, Berat Özdemir'in Başakşehir'e transferi sürecinde yaşanan hukuki süreç sonrası çıktığı öğrenildi. Al- Ettifaq, söz konusu ödeme yükümlülüğünü 1 Temmuz 2025 tarihine kadar yerine getirmek zorunda olacak.

TEKKE'NİN EN KISIR MAÇI
Kasımpaşa ile oynanan maçta Toplamda 0.45 gol beklentisi üreten Bordo-Mavililer, rakip kaleye tehlike oluşturmakta zorlandı. Trabzonspor ayrıca maçta sadece 1 korner kullanabildi. Bu istatistik, Bordo-Mavililer'in hücumda yaşadığı etkisizliği bir kez daha gösterirken, beklenen baskı da kurulamadı. Trabzonspor, rakip sahada yalnızca 10 top kazanarak bu alanda haftanın en kötü takımları arasında yer aldı. Maç boyunca toplamda yalnızca 2173 metre sprint atan Trabzonspor, fiziksel anlamda rakibine karşı üstünlük kuramadı. Kasımpaşa'nın ise bu alanda daha fazla mesafe kat ettiği görüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü
CANLI | Hindistan-Pakistan savaşı başladı! Füzeler ateşlendi, camiler hedef alındı | Nükleer savaş uyarısı: Hindistan tüm sonuçlara katlanacak
Takas Bank
Astronomik rakamlara çıkan lahmacun fiyatlarına Esra Erol isyan etti!
Gelirler artıyor! Destekler ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna tüm rakamlar
Piyasalar bu kararı bekliyordu! Fed faiz oranını açıkladı
Papa seçimi başladı: Dünyanın gözü Vatikan’da! İlk tur kara haber | Trump’tan seçimi etkilemek için 1 milyar dolar
Başkan Erdoğan’dan Külliye’de önemli kabul: Irak Başbakanı Sudani Ankara’ya geliyor! İşte masadaki konular
Minguzzi cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe’de Ali Koç istifa edecek mi? Canlı yayında Jose Mourinho ve transfer açıklaması
CHP’li belediyede işçiler hakkını alamadı cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu: İzmir şehir değil köy!
Ağabeyi iyi bir CHP’li demişti! Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu Başkan Erdoğan düşmanı çıktı: 2020’deki röportajda küstah tehditler
Başkan Erdoğan enerjide rekorları açıkladı yolsuzluk çukuruna batan CHP’yi bombaladı: Gözlerine bant çekmişler görmüyorlar
Polisin dur ihtarına uymayan CHP’nin otobüs şoförü Gökhan Gülyurt’a 13,5 yıla kadar hapis istemi
TBMM’de Sırrı Süreyya Önder için anma töreni! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Barıştan yanaydı
Galatasaray’a Bayern’den çifte yıldız!
Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’den katillerin metrobüs görüntüleri hakkında ilk açıklama
Trabzonspor’dan sürpriz prim kararı! Ertuğrul Doğan takvim.com.tr’ye açıkladı
PKK paçavrasında ’Şebbiha’ fitnesi! Elebaşı Mihraç Ural’dan Suriye’de sinsi hesaplar... Dürziler silaha sarıldı, sıra Alevilerde
AK Parti yeni aşama dedi... Erdoğan ve Bahçeli boşuna görüşmedi! Bomba iddia: PKK kongreyi toplayıp fesih kararı aldı